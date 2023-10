Supermoto-DM : Marc-Reiner Schmidt s'empare du titre

Dès les qualifications, Marc-Reiner Schmidt a donné le ton en étant le seul pilote à rester en dessous d'une minute. Jan Deitenbach, en mauvaise santé, s'est approché de justesse de ce mur du son et a terminé deuxième devant le rookie Eddy Frech (KTM) et Nico Joannidis. Jan Ulmen (TM), Tim Szalai (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) et Evzen Fila (KTM) ont formé la deuxième ligne.

Au départ de la première course, Deitenbach, le roi du holeshot, a pris l'avantage sur Schmidt, comme on pouvait s'y attendre. Mais ce dernier a rapidement répliqué et a pris la tête. Comme il y a eu un crash au milieu du peloton dans le virage de départ avec de nombreux pilotes, le drapeau rouge a été présenté encore dans le premier tour.

Au restart, Deitenbach a également pris la tête, suivi de Schmidt, Szalai et Frech. Schmidt n'a pris la tête que dans la partie hors-piste et s'est tout de suite détaché. Derrière, Szalai a augmenté la pression sur Deitenbach. Lors d'une tentative de dépassement après trois tours, le Français a brièvement glissé et s'est retrouvé à terre. Deitenbach a alors accéléré et s'est rapproché à une demi-seconde de Schmidt en réalisant des temps au tour inférieurs à une minute. Ce dernier a dû réagir, a également réalisé des temps de qualification et a creusé l'écart à plus d'une seconde. Frech et Joannidis n'ont pas pu suivre le rythme, tandis que Szalai est remonté à la cinquième place après sa chute. Vers la fin, Deitenbach a eu un peu de malchance à deux reprises lors d'un dépassement, Schmidt était maintenant clairement en route pour la victoire. À trois tours de la fin, les temps au tour de Deitenbach se sont effondrés et Frech a pu prendre la deuxième place. Deitenbach a sauvé de justesse la troisième place devant Joannidis, Szalai et Beischroth sur la ligne d'arrivée. Schmidt était donc déjà assuré d'être le nouveau champion avant la course finale. Chez Deitenbach, on a constaté à la fin un problème avec le pneu arrière.

Le départ de la dernière course de la saison a également été donné à Deitenbach devant Schmidt, Joannidis, Frech et Szalai. Deitenbach a résisté pendant deux virages, puis Schmidt l'a dépassé et a pris un peu d'avance. Derrière, c'est Szalai qui a mené l'action. Il s'est d'abord emparé de Frech, puis il a dépassé Joannidis d'une manœuvre énergique et s'est mis à chasser Deitenbach. Au bout de dix minutes, Szalai a pu dépasser Deitenbach pour prendre la deuxième place, tandis que derrière lui, Frech s'est emparé de la quatrième place de Joannidis. Deitenbach est resté au contact de Szalai, tandis que Frech n'a pas réussi à réduire l'écart qui le séparait du podium. A deux minutes de la fin, le duo Szalai et Deitenbach a rencontré tout un groupe de pilotes à dépasser. Deitenbach a eu la meilleure idée dans le choix de la ligne et s'est replacé à la deuxième place, ce qui est resté ainsi jusqu'à l'arrivée malgré tous les efforts de Szalai. Schmidt a remporté sa dixième victoire de la saison et a ensuite été fêté en tant que champion. Joannidis s'est assuré le titre de vice-champion en terminant 5e et Deitenbach le bronze. Eddie Frech, quatrième, a pu se réjouir du titre de "Rookie de l'année".



