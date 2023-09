Ken Roczen pourrait encore devenir champion SMX

Les trois playoffs SMX ont un règlement très particulier. L'objectif de ces championnats est de désigner le meilleur pilote des deux catégories, supercross et motocross.

Cette année, le championnat américain de supercross s'est déroulé sur 17 événements. Ils ont été suivis par les championnats de motocross avec 11 manches. Tous les points obtenus par les pilotes en additionnant les deux séries ont été regroupés en un classement combiné.

Ce résultat a servi de point de départ pour les trois playoffs qui se sont déroulés à Charlotte, Chicago et Los Angeles. À la fin de la saison de motocross de Crawfordsville, Chase Sexton avait un total de 710 points du classement combiné à son actif. Ken Roczen n'avait 'que' 340 points dans ce classement combiné, car il n'avait pas participé à la saison de motocross, à l'exception d'une course. Néanmoins, ces 340 points lui ont permis d'obtenir la 8e place du classement combiné, car il avait déjà obtenu 304 points rien qu'en supercross, auxquels s'ajoutaient 36 points de sa participation au motocross à High Point (304 + 36 = 340).

Seul le classement combiné était déterminant pour le point de départ des playoffs. Roczen a donc reçu exactement 14 points pour sa 8e place. Ce sont les points que l'on reçoit normalement pour une 8e place lors d'une course nationale. Le leader Sexton a commencé les playoffs avec 25 points.

Chacun des trois playoffs se déroule sur deux manches. La victoire d'une manche ne rapporte pas 25 points comme dans les courses normales, mais les 25 points sont attribués au résultat global. Le résultat total d'un playoff est déterminé selon le ' principe olympique ', comme pour le motocross des nations : Place = Point. Celui qui a le moins de points est le vainqueur.

Nous restons avec Ken Roczen: 14 points proviennent du classement combiné SX-MX et il a terminé le premier playoff à la deuxième place avec un résultat de 3-3 (correspondant à 3 + 3 = 6 points). Dylan Ferrandis avait toutefois également 6 points lors de cette course avec un résultat de 2-4, mais le tiebreaker est ici, comme d'habitude, le meilleur résultat de la deuxième manche. Roczen était troisième dans le heat 2, Ferrandis quatrième, donc avantage à Roczen. Pour cette deuxième place, il a reçu exactement 22 points, ce qui porte son total de points après le premier playoff à 14 +22 = 36 points.

Samedi dernier, lors du deuxième playoff à Chicago, Roczen a terminé deuxième avec un résultat de 3-1 (ce qui correspond à 4 points), tandis que Jett Lawrence a marqué 3 points avec un résultat de 1-2, ce qui lui a permis de remporter la journée. Pour cette victoire, il n'a pas reçu les 25 points 'normaux', mais le double de points : 50. Roczen a reçu 44 points au lieu de 22 pour sa deuxième place. Tous les points ont été doublés lors du deuxième playoff.

Le score de Roczen à Charlotte est donc passé à 14 + 22 + 44 = 80 points. Le leader du classement Chase Sexton a 90 points, qui se répartissent comme suit :

Combiné SX-MX:25(P1)

Playoff#1:25(P1)

Playoff#2:40(P3)

Playoff #3 avec le triple de points

Lors du troisième playoff décisif qui aura lieu le week-end prochain au Coliseum de Los Angeles, le nombre de points sera même triplé. Le vainqueur recevra 3 x 25 points = 75 points. Pour la deuxième place, il y aura 3 x 22 = 66 points et pour la troisième place, 3 x 20 = 60 points. La différence entre le vainqueur et le deuxième est donc dans ce cas de 9 points. Comme le leader du classement Sexton a 10 points d'avance sur Roczen, ce point pourrait faire pencher la balance.

Score actuel après deux des trois playoffs:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 90 points

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)

Nous considérons les scénarios possibles pour les trois premiers, à savoir Sexton (90 points), Lawrence (88 points) et Roczen (80 points). Il en résulte entre ces trois pilotes 6 scénarios possibles pour le playoff #3:

Scénario 1 pour le playoff #3:

1. Ken Roczen: 75

2. Chase Sexton: 66

3. Jett Lawrence: 60

Il en résulterait le classement final suivant :

1. Chase Sexton: 90 + 66 = 156

2. Ken Roczen: 80 + 75 = 155

3. Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

Scénario 2 pour le playoff #3:

1. Ken Roczen: 75

2. Jett Lawrence: 66

3. Chase Sexton: 60

Il en résulterait le classement final suivant :

1. Ken Roczen: 80 + 75 = 155

2. Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3. Chase Sexton: 90 + 60 = 150

Scénario 3 pour le playoff #3:

1. Jett Lawrence: 75

2. Ken Roczen: 66

3. Chase Sexton: 60

Il en résulterait le classement final suivant :

1. Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2. Chase Sexton: 90 + 60 = 150

3. Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Scénario 4 pour le playoff #3:

1. Jett Lawrence: 75

2. Chase Sexton: 66

3. Ken Roczen: 60

Il en résulterait le classement final suivant :

1. Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2. Chase Sexton: 90 + 66 = 156

3. Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Scénario 5 pour le playoff #3

1. Chase Sexton: 75

2. Jett Lawrence: 66

3. Ken Roczen: 60

Il en résulterait le classement final suivant :

1. Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2. Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3. Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Scénario 6 pour le playoff #3:

1. Chase Sexton: 75

2. Ken Roczen: 66

3. Jett Lawrence: 60

Il en résulterait le classement final suivant :

1. Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2. Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

3. Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Avec 10 points de retard, il ne suffit donc pas à Roczende gagner simplement le dernier playoff pour remporter le championnat. S'il gagne et que Sexton termine deuxième en même temps, Sexton sera quand même champion avec un point d'avance (scénario 1). Ce n'est que si Roczen gagne et que Lawrence termine deuxième que l'Allemand peut encore être champion. Dans 3 des 6 scénarios calculés ici, Sexton serait champion. Jett Lawrence serait champion dans 2 scénarios sur 6, c'est-à-dire exactement s'il remportait également le troisième playoff.

Au final, il pourrait effectivement manquer à Roczen les quelques points qu'il a perdus au cours de la saison de motocross dans le classement combiné SX-MX. La grande question est de savoir si HRC émettra ou non un ordre d'écurie pour la finale. Si Lawrence ou Sexton gagnent, Honda est assuré de remporter le titre, quoi qu'il arrive derrière. Dans ce cas, il n'y a évidemment pas besoin d'ordre d'écurie. Le cas où Roczen gagne devant Lawrence devient intéressant. Dans ce cas, Honda devrait agir et émettre un ordre de décrochage, sinon elle perdrait le titre. Avant la finale de Los Angeles, les choses sont donc clairement orientées vers le HRC. Du point de vue de l'équipe d'usine HRC, l'important pour la finale à venir est que les deux pilotes d'usine restent en course et dans la zone des trois premiers du classement journalier.