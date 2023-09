Ecco come Ken Roczen potrebbe ancora diventare campione SMX

I tre playoff SMX hanno regole molto particolari. L'obiettivo dei campionati è incoronare il miglior pilota di entrambe le categorie, supercross e motocross.

Quest'anno i campionati statunitensi di supercross si sono svolti in 17 eventi. I campionati di motocross sono stati seguiti da 11 gare. Tutti i punti ottenuti dai piloti nel totale di entrambe le serie sono stati sommati in un punteggio combinato.

Questo risultato è stato il punto di partenza per i tre playoff di Charlotte, Chicago e Los Angeles. Chase Sexton aveva un totale di 710 punti del punteggio combinato sul suo conto alla fine della stagione di motocross a Crawfordsville. Ken Roczen aveva "solo" 340 punti in questa classifica combinata perché aveva saltato tutte le gare della stagione di motocross tranne una. Tuttavia, questi 340 punti sono stati sufficienti per ottenere la P8 nella classifica combinata, perché aveva già ottenuto 304 punti nel solo Supercross e ne aveva aggiunti 36 dalla gara di motocross ad High Point (304 + 36 = 340).

Il solo punteggio combinato era decisivo per il punto di partenza dei playoff. Roczen ha quindi ottenuto esattamente 14 punti per l'8° posto. Questi sono i punti che di solito si ottengono per un 8° posto in una gara nazionale. Il leader Sexton ha iniziato i playoff con 25 punti.

Ognuno dei tre playoff si svolge in due manche. Tuttavia, i 25 punti non vengono assegnati per la vittoria di una manche, come nelle gare normali, ma vengono assegnati per il risultato complessivo. Il risultato complessivo di uno spareggio è determinato secondo il " principio olimpico ", come nel Motocross delle Nazioni: Posto = Punto. Chi ha meno punti è il vincitore.

Restiamo a Ken Roczen: 14 punti provengono dalla classifica combinata SX-MX e ha concluso il primo spareggio con un risultato di 3-3 (corrispondente a 3 + 3 = 6 punti) al 2° posto. Dylan Ferrandis, tuttavia, aveva anche 6 punti in questa gara con un risultato di 2-4, ma lo spareggio qui è, come al solito, il miglior risultato nella seconda manche. Roczen era terzo nella seconda manche, Ferrandis quarto, quindi vantaggio di Roczen. Per questo secondo posto ha ottenuto esattamente 22 punti, quindi il suo punteggio dopo il primo spareggio è cresciuto da 14 +22 = 36 punti.

Roczen ha concluso il secondo spareggio di sabato scorso a Chicago al secondo posto con un risultato di 3-1 (corrispondente a 4 punti). Jett Lawrence ha ottenuto 3 punti con un risultato di 1-2, diventando così il vincitore della giornata. Per questa vittoria, tuttavia, non ha ricevuto i "normali" 25 punti, ma punti doppi: 50. Roczen ha ricevuto un totale di 44 punti per il 2° posto invece di 22. Tutti i punti sono stati raddoppiati nel secondo spareggio.

Il punteggio di Roczen a Charlotte è quindi salito a 14 + 22 + 44 = 80 punti. Il leader del campionato Chase Sexton ha 90 punti, come segue:

Combinata SX-MX:25(P1)

Playoff #1:25 (P1)

Playoff # 2:40 (P3)

Playoff #3 con un triplo bottino di punti

Nel terzo e decisivo playoff del prossimo fine settimana al Los Angeles Coliseum, il numero di punti sarà addirittura triplicato. Il vincitore riceverà 3 x 25 punti = 75 punti. Al secondo classificato andranno 3 x 22 = 66 punti e al P3 3 x 20 = 60 punti. In questo caso, la differenza tra il vincitore e il secondo classificato è di 9 punti. Poiché il leader della classifica, Sexton, ha 10 punti di vantaggio su Roczen, questo punto potrebbe far pendere l'ago della bilancia.

Classifica attuale dei punti dopo 2 dei 3 playoff:

1° Chase Sexton (USA), Honda, 90 punti

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3° Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)

Vediamo i possibili scenari per i primi tre classificati, che sono Sexton (90 punti), Lawrence (88 punti) e Roczen (80 punti). Ci sono 6 possibili scenari per i Playoff #3 tra questi tre piloti:

Scenario 1 per i Playoff #3:

1° Ken Roczen: 75

2° Chase Sexton: 66

3° Jett Lawrence: 60

Il risultato sarebbe la seguente classifica finale:

1° Chase Sexton: 90 + 66 = 156

2° Ken Roczen: 80 + 75 = 155

3° Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

Scenario 2 per il Playoff #3:

1° Ken Roczen: 75

2° Jett Lawrence: 66

3° Chase Sexton: 60

Il risultato sarebbe la seguente classifica finale:

1° Ken Roczen: 80 + 75 = 155

2° Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3° Chase Sexton: 90 + 60 = 150

Scenario 3 per il Playoff #3:

1° Jett Lawrence: 75

2° Ken Roczen: 66

3° Chase Sexton: 60

Il risultato sarebbe la seguente classifica finale:

1° Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2° Chase Sexton: 90 + 60 = 150

3° Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Scenario 4 per il Playoff #3:

1° Jett Lawrence: 75

2° Chase Sexton: 66

3° Ken Roczen: 60

Il risultato sarebbe la seguente classifica finale:

1° Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2° Chase Sexton: 90 + 66 = 156

3° Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Scenario 5 per il Playoff #3

1° Chase Sexton: 75

2° Jett Lawrence: 66

3° Ken Roczen: 60

Il risultato sarebbe la seguente classifica finale:

1° Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2° Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3° Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Scenario 6 per il Playoff #3:

1° Chase Sexton: 75

2° Ken Roczen: 66

3° Jett Lawrence: 60

Il risultato sarebbe la seguente classifica finale:

1° Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2° Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

3° Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Con un deficit di 10 punti, a Roczennon basta vincere il campionato se si aggiudica l'ultimo spareggio. Se vince e Sexton arriva contemporaneamente secondo, Sexton è ancora campione con un punto di vantaggio (scenario 1). Solo se Roczen vince e Lawrence arriva secondo, il tedesco può essere ancora campione. In 3 su 6 degli scenari qui calcolati, Sexton sarebbe campione. Jett Lawrence sarebbe campione in 2 scenari su 6, ovvero esattamente quando vince anche il terzo spareggio.

Alla fine, a Roczen potrebbero mancare alcuni punti che aveva perso durante la stagione di motocross nella classifica combinata SX-MX. La grande domanda è se HRC emetterà un ordine di scuderia per la finale o meno. Se Lawrence o Sexton vincono, la Honda ha il titolo sicuro in ogni caso, indipendentemente da ciò che accade alle loro spalle. In questo caso, ovviamente, non è necessario un ordine di scuderia. Sarà interessante se Roczen vincerà prima di Lawrence. In tal caso, la Honda dovrebbe agire ed emettere un ordine di stallo, perché altrimenti perderebbe il titolo. Quindi, prima della finale di Los Angeles, la strada è chiaramente tracciata in direzione dell'HRC. Dal punto di vista del team HRC, è importante per l'imminente finale che entrambi i piloti ufficiali rimangano in gara e nella zona dei primi tre nella classifica giornaliera.