É assim que Ken Roczen ainda se pode tornar campeão do SMX

Antes do play-off decisivo do SMX em Los Angeles, o piloto alemão da HEP Suzuki Ken Roczen está a 10 pontos da liderança. Que cenário pode ainda levar o alemão a sagrar-se campeão?

Os três playoffs SMX têm regras muito especiais. O objetivo dos campeonatos é coroar o melhor piloto de ambas as categorias, supercross e motocross.

Este ano, os Campeonatos de Supercross dos EUA foram disputados em 17 eventos. Seguiram-se os Campeonatos de Motocross com 11 rondas. Todos os pontos marcados pelos pilotos no total de ambas as séries foram combinados numa pontuação combinada.

Este resultado foi o ponto de partida para os três playoffs em Charlotte, Chicago e Los Angeles. Chase Sexton tinha um total de 710 pontos da pontuação combinada na sua conta no final da época de motocross em Crawfordsville. Ken Roczen tinha "apenas" 340 pontos nesta classificação combinada porque tinha faltado a todas as corridas da época de motocross, exceto uma. No entanto, estes 340 pontos foram suficientes para o P8 na classificação combinada porque ele já tinha marcado 304 pontos só no Supercross e acrescentou 36 pontos do seu evento de motocross em High Point (304 + 36 = 340).

Só a pontuação combinada foi decisiva para o ponto de partida dos playoffs. Assim, Roczen obteve exatamente 14 pontos pelo 8º lugar. Estes são os pontos que normalmente se obtêm por um 8º lugar numa corrida dos Nacionais. O líder Sexton começou os playoffs com 25 pontos.

Cada um dos três playoffs é realizado em duas baterias. No entanto, os 25 pontos não são atribuídos por vencer uma manga como nas corridas normais, mas os 25 pontos são atribuídos pelo resultado geral. O resultado global de uma repescagem é determinado de acordo com o " princípio olímpico ", como no Motocross das Nações: Lugar = Ponto. Quem tiver o menor número de pontos é o vencedor.

Ficamos com Ken Roczen: 14 pontos vieram da classificação combinada SX-MX e ele terminou a primeira repescagem com um resultado de 3-3 (correspondente a 3 + 3 = 6 pontos) em 2º lugar. Dylan Ferrandis, no entanto, também tinha 6 pontos nesta corrida com um resultado de 2-4, mas o desempate aqui é, como de costume, o melhor resultado na segunda bateria. Roczen foi o terceiro na Heat 2, Ferrandis o quarto, portanto, vantagem para Roczen. Por este segundo lugar obteve exatamente 22 pontos, pelo que a sua pontuação após a primeira eliminatória aumentou de 14 +22 = 36 pontos.

Roczen terminou a segunda eliminatória em Chicago no sábado passado em segundo lugar com um resultado de 3-1 (correspondente a 4 pontos). Jett Lawrence marcou 3 pontos com um resultado de 1-2 e tornou-se assim o vencedor do dia. No entanto, por esta vitória, não recebeu os "normais" 25 pontos, mas sim o dobro dos pontos: 50. Roczen recebeu um total de 44 pontos pelo 2º lugar em vez de 22. Todos os pontos foram duplicados na segunda eliminatória.

A pontuação de Roczen em Charlotte aumentou assim para 14 + 22 + 44 = 80 pontos. O líder do campeonato Chase Sexton tem 90 pontos, como segue:

SX-MX Combinado:25(P1)

Playoff #1:25(P1)

Playoff# 2:40(P3)

Playoff # 3 com um triplo de pontos

Na terceira e decisiva eliminatória, no próximo fim de semana no Coliseu de Los Angeles, o número de pontos será triplicado. O vencedor receberá 3 x 25 pontos = 75 pontos. Para o segundo lugar, 3 x 22 = 66 pontos e para o P3, 3 x 20 = 60 pontos. A diferença entre o vencedor e o segundo classificado é, portanto, de 9 pontos neste caso. Como o líder da classificação, Sexton, tem 10 pontos de vantagem sobre Roczen, este ponto pode fazer pender a balança.

Classificação atual de pontos após 2 dos 3 playoffs:

1º Chase Sexton (EUA), Honda, 90 pontos

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3º Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 74,(-16)

5º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7º Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)

Analisamos os cenários possíveis para os três primeiros, que são Sexton (90 pontos), Lawrence (88 pontos) e Roczen (80 pontos). Existem 6 cenários possíveis para o Playoff #3 entre estes três pilotos:

Cenário 1 para o Playoff #3:

1º Ken Roczen: 75

2º Chase Sexton: 66

3º Jett Lawrence: 60

Isto resultaria na seguinte classificação final:

1º Chase Sexton: 90 + 66 = 156

2º Ken Roczen: 80 + 75 = 155

3º Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

Cenário 2 para o Playoff #3:

1º Ken Roczen: 75

2º Jett Lawrence: 66

3º Chase Sexton: 60

Isso resultaria na seguinte classificação final:

1º Ken Roczen: 80 + 75 = 155

2º Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3º Chase Sexton: 90 + 60 = 150

Cenário 3 para o Playoff #3:

1º Jett Lawrence: 75

2º Ken Roczen: 66

3º Chase Sexton: 60

Isso resultaria na seguinte classificação final:

1º Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2º Chase Sexton: 90 + 60 = 150

3º Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Cenário 4 para o Playoff #3:

1º Jett Lawrence: 75

2º Chase Sexton: 66

3º Ken Roczen: 60

Isso resultaria na seguinte classificação final:

1º Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2º Chase Sexton: 90 + 66 = 156

3º Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Cenário 5 para o Playoff #3

1º Chase Sexton: 75

2º Jett Lawrence: 66

3º Ken Roczen: 60

Isto resultaria na seguinte classificação final:

1º Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2º Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3º Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Cenário 6 para o Playoff #3:

1º Chase Sexton: 75

2º Ken Roczen: 66

3º Jett Lawrence: 60

Isso resultaria na seguinte classificação final:

1º Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2º Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

3º Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Assim, com um défice de 10 pontos, não é suficiente para Roczenganhar o campeonato se ganhar apenas a última eliminatória. Se ele ganhar e Sexton terminar em segundo ao mesmo tempo, Sexton continua a ser campeão com um ponto de vantagem (cenário 1). Só se Roczen vencer e Lawrence terminar em segundo é que o alemão pode continuar a ser campeão. Em 3 dos 6 cenários calculados aqui, Sexton seria o campeão. Jett Lawrence seria campeão em 2 de 6 cenários, exatamente quando também vence a terceira eliminatória.

No final, Roczen pode estar a perder alguns pontos que tinha perdido durante a época de motocross na classificação combinada de SX-MX. A grande questão é se a HRC vai emitir uma ordem estável para a final ou não. Se Lawrence ou Sexton ganharem, a Honda tem o título seguro em qualquer caso, independentemente do que acontecer atrás deles. Nesse caso, é claro que não é necessária uma ordem de paragem. O que será interessante é se Roczen vencer antes de Lawrence. Nesse caso, a Honda teria de atuar e emitir uma ordem de para gem, porque senão perderia o título. Assim, antes da final em Los Angeles, o rumo está claramente definido na direção da HRC. Do ponto de vista da equipa de fábrica da HRC, é importante para a próxima final que ambos os pilotos de fábrica permaneçam na corrida e na zona dos 3 primeiros na classificação diária.