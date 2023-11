David Datzer: "Ésa ha sido mi última carrera por el momento"

Victorias de serie en las carreras de carretera de Hořice, Dymokury y Frohburg, resultados impresionantes en su debut en la North West 200, el alemán más rápido en el Tourist Trophy y el tercer puesto en el Gran Premio de Motociclismo de Macao: la lista de éxitos de David Datzer este año es impresionante. Aunque ahora ha llegado a la máxima categoría de las carreras en carretera, el padre de familia de Baviera no sabe si podrá financiar otra temporada o si tendrá que colgar el casco por falta de apoyos.

"Después de dos semanas magníficas aquí en el Gran Premio de Macao y de subir al podio en tercera posición, ha llegado el momento de decir un tranquilo 'adiós'. Muchas gracias a todos los patrocinadores, amigos, espectadores y, por supuesto, a los fans de Datzi por esta experiencia. Nadie podrá quitarme lo que hemos conseguido todos juntos", dijo en su cuenta de Facebook el piloto de BMW de 31 años, que llama la atención por su especial pintura de moto y su original indumentaria.

"Una cosa de entrada. Para mí ha sido la última carrera de mi joven carrera por el momento. Mi futuro en el automovilismo y en las carreras de carretera sigue siendo incierto. Con MTP-Racing y Tommy Wagner Motorrad GmbH, así como con todos los demás patrocinadores, tengo detrás a grandes socios que me han apoyado al cien por cien todos estos años para demostrar de lo que soy capaz en el tanque de tiburones de los mejores pilotos de carretera. Y estoy más que agradecido por ello".

"No obstante, todos los corredores saben lo que hay detrás de una temporada tan larga. Construir y mantener las motos, la gestión, viajar y, y, y ... Hasta ahora he estado haciendo yo mismo la mayor parte de todo eso, lo que por supuesto me lleva mucho tiempo. Esto me ha llevado a mis límites personales este año", dice el favorito del público de Vilsbiburg, refiriéndose al "pan de cada día" de un piloto privado que carece del apoyo necesario de la industria.

"Todo lo que ha ido mal a principios de año debería escribirse en un libro, de lo contrario nadie te creerá. Por eso, después de 18 años de carreras con todos sus altibajos, tengo que pensar qué es lo mejor para mí y mi pequeña familia en el futuro". Después de una temporada que consiste en dos terceras partes de carreras y viajes, ya no me es posible estar en casa a tiempo completo en mi propio negocio familiar, lo que por supuesto también es estresante. Por desgracia, no vivo de las carreras, pero seguiría siendo un sueño".

"Resumiendo: me encantan las carreras en carretera, me encantan todos los adornos de este deporte y, sin duda, es un equilibrio para la vida cotidiana. Ahora es un 'servus' tranquilo para mí y, por supuesto, seguiré intentando estar en una parrilla en la temporada 2024, pero ya no a cualquier precio, tal y como sucede. Para mí, el siguiente paso junto con MTP Racing es encontrar un equipo para el Tourist Trophy y el North West 200, ya sea en una moto supersport o superbike, ¡estamos abiertos a todo!"

"Por supuesto, tenemos ideas de hacerlo nosotros mismos con nuestra actual BMW M1000RR, pero es demasiado costoso desde Alemania. Así que, si hay algún equipo por ahí buscando un piloto alemán rápido, agradecería cualquier mensaje o contacto. Datzer no pierde la esperanza de que haya posibles patrocinadores en su país natal que quieran dar el siguiente paso hacia la élite mundial de las carreras de carretera con él.

GP de Macao de Motociclismo, resultado, 18.11.2023

1º Peter Hickman (GB), 12 vueltas en 29:16.090 min. 2º Davey Todd (GB), 28.989 seg. 3º David Datzer (D), +30.809 seg. 4º Josh Brookes (AUS), todo BMW. 5º Rob Hodson (GB), Honda. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Paul Jordan (GB), BMW. 8º Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9º Michael Evans (GBM), Suzuki. 10º Sam West (GB), BMW. También: 15º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Vuelta rápida: Hickman en 2:24.487 min.