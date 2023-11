David Datzer : "C'était ma dernière course pour le moment".

Des victoires en série lors des courses sur route de Hořice, Dymokury et Frohburg, des résultats remarquables lors de sa première participation au North West 200, l'Allemand le plus rapide lors du Tourist Trophy et la troisième place au Macau Motorcycle Grand Prix, la liste des succès de David Datzer est impressionnante cette année. Bien qu'il soit ainsi arrivé dans la ligue supérieure du road racing, le père de famille bavarois ne sait pas s'il pourra financer une saison supplémentaire ou s'il devra raccrocher son casque faute de soutien.

"Après deux semaines formidables ici au Grand Prix de Macao et un podium avec la troisième place, il est maintenant temps pour moi de dire tranquillement ˈServusˈ. Merci à tous les sponsors, amis, spectateurs et bien sûr fans de Datzi pour ce que nous avons vécu !!! Ce que nous avons accompli tous ensemble, personne ne pourra nous l'enlever", a ouvert sa déclaration sur son compte Facebook le pilote BMW de 31 ans, qui attire les regards grâce aux peintures spéciales de sa moto et à ses tenues originales.

"Une chose directement devant. Pour moi, c'était la dernière course de ma jeune carrière. Mon avenir dans le Racing ou le Road Racing est encore incertain à l'heure actuelle. Avec MTP-Racing et Tommy Wagner Motorrad GmbH ainsi que tous les autres sponsors, j'ai derrière moi des partenaires formidables qui m'ont soutenu à cent pour cent pendant toutes ces années afin de montrer ce dont je suis capable dans le bassin de requins des meilleurs coureurs sur route. Et je leur en suis plus que reconnaissant !"

"Néanmoins, tous les coureurs savent aussi ce qui se cache derrière une saison aussi longue. Construire et entretenir les motos, la gestion, les voyages et, et, et ... Jusqu'à présent, je fais tout cela moi-même, ce qui prend beaucoup de temps. Cette année, cela m'a poussé à mes limites personnelles", déclare le favori du public de Vilsbiburg, évoquant le "pain quotidien" d'un pilote privé qui n'a pas le soutien nécessaire de l'industrie.

"Tout ce qui est parti en vrille au début de cette année devrait être écrit dans un livre, sinon personne ne te croira. C'est pourquoi, après 18 ans de course avec tous les hauts et les bas, je dois réfléchir pour l'avenir à ce qui est le mieux pour moi et ma petite famille. Après une saison composée aux deux tiers de courses et de voyages, il ne m'est plus possible d'être présent à plein temps à la maison dans ma propre entreprise familiale, ce qui est bien sûr aussi une charge. Malheureusement, je ne vis pas de la course, ce qui serait pourtant toujours un rêve".

"Long Story short : j'aime la course sur route, j'aime tout ce qui entoure le sport et c'est un équilibre avec le quotidien, définitivement. C'est juste un petit ˈServusˈ pour moi maintenant et je vais bien sûr continuer à essayer d'une manière ou d'une autre d'être sur une grille pour la saison 2024, mais plus à n'importe quel prix, juste comme ça peut se présenter. Pour moi, la prochaine étape est de trouver une équipe avec MTP-Racing pour le Tourist Trophy et le North West 200, que ce soit sur une moto Supersport ou Superbike, nous sommes ouverts à tout" !

"Bien sûr, nous avons des idées pour continuer avec notre BMW M1000RR actuelle, mais depuis l'Allemagne, c'est trop compliqué. Donc, s'il y a des équipes là-bas qui cherchent un pilote allemand rapide, je suis reconnaissant pour tout message ou contact. Bon début de semaine à tous !", Datzer ne perd pas l'espoir qu'il n'y ait pas dans son pays des sponsors potentiels qui souhaitent franchir avec lui la prochaine étape vers l'élite mondiale de la course sur route.

Macau Motorcycle GP, résultat, 18.11.2023

1. Peter Hickman (GB), 12 tours en 29:16,090 min. 2. Davey Todd (GB), 28,989 sec de plus. 3. David Datzer (D), +30,809 sec. 4. Josh Brookes (AUS), tous BMW. 5. Rob Hodson (GB), Honda. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Paul Jordan (GB), BMW. 8. Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9. Michael Evans (GBM), Suzuki. 10. Sam West (GB), BMW. En outre : 15. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Meilleur tour : Hickman en 2:24,487 min.