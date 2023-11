David Datzer: "Per il momento è stata la mia ultima gara".

Vittorie in serie alle gare su strada di Hořice, Dymokury e Frohburg, risultati impressionanti al suo debutto alla North West 200, tedesco più veloce al Tourist Trophy e terzo posto al Macau Motorcycle Grand Prix: l'elenco dei successi di David Datzer quest'anno è impressionante. Nonostante sia arrivato nella massima serie delle corse su strada, il padre di famiglia bavarese non sa se sarà in grado di finanziare un'altra stagione o se dovrà appendere il casco al chiodo per mancanza di supporto.

"Dopo due settimane fantastiche qui al Gran Premio di Macao e un podio al terzo posto, è arrivato il momento di dire un tranquillo 'addio'. Ringrazio tutti gli sponsor, gli amici, gli spettatori e naturalmente i fan di Datzi per questa esperienza! Nessuno può toglierci quello che abbiamo ottenuto tutti insieme", ha dichiarato il 31enne pilota BMW, che attira l'attenzione con la sua speciale verniciatura della moto e i suoi abiti originali, nella sua dichiarazione sul suo account Facebook.

"Una cosa è stata fatta subito. Per me è stata l'ultima gara della mia giovane carriera, per il momento. Il mio futuro nelle corse e nelle gare su strada è ancora incerto. Con MTP-Racing e Tommy Wagner Motorrad GmbH e tutti gli altri sponsor, ho alle spalle partner eccezionali che mi hanno sostenuto al cento per cento in tutti questi anni per dimostrare ciò che sono in grado di fare nella vasca degli squali dei migliori piloti su strada. E di questo sono più che grato!".

"Tuttavia, tutti i corridori sanno cosa c'è dietro una stagione così lunga. La costruzione e la manutenzione delle biciclette, la gestione, i viaggi e, e, e... Finora ho fatto quasi tutto da solo, il che ovviamente mi ha portato via molto tempo. Questo mi ha spinto ai miei limiti personali quest'anno", dice il beniamino del pubblico di Vilsbiburg, riferendosi al "pane quotidiano" di un corridore privato a cui manca il necessario supporto dell'industria.

"Tutto ciò che è andato storto all'inizio di quest'anno dovrebbe essere scritto in un libro, altrimenti nessuno ti crederà. Ecco perché, dopo 18 anni di corse con tutti i loro alti e bassi, devo pensare a ciò che è meglio per me e la mia piccola famiglia in futuro. Dopo una stagione composta per due terzi da gare e viaggi, non è più possibile per me stare a casa a tempo pieno nella mia attività familiare, che ovviamente è anche stressante. Purtroppo non mi guadagno da vivere con le corse, ma sarebbe comunque un sogno".

"Per farla breve: amo le corse su strada, amo tutti gli aspetti di questo sport ed è sicuramente un equilibrio con la vita di tutti i giorni. Ora è solo un 'servus' tranquillo per me e naturalmente cercherò ancora di essere sulla griglia di partenza nella stagione 2024, ma non più a qualsiasi costo, proprio come accade. Per me, il prossimo passo insieme a MTP Racing è quello di trovare un team per il Tourist Trophy e la North West 200, che sia su una moto supersportiva o superbike, siamo aperti a tutto!"

"Naturalmente abbiamo l'idea di farlo noi stessi con la nostra attuale BMW M1000RR, ma dalla Germania è tutto troppo costoso. Quindi, se c'è qualche squadra in cerca di un pilota tedesco veloce, sarei grato per qualsiasi messaggio o contatto. Buon inizio settimana a tutti!" Datzer non rinuncia alla speranza che nel suo Paese ci siano potenziali sponsor che vogliano fare con lui il prossimo passo verso l'élite mondiale delle corse su strada.

GP motociclistico di Macao, risultati, 18.11.2023

1° Peter Hickman (GB), 12 giri in 29:16.090 min. 2° Davey Todd (GB), 28.989 sec. 3° David Datzer (D), +30.809 sec. 4° Josh Brookes (AUS), tutte BMW. 5° Rob Hodson (GB), Honda. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Paul Jordan (GB), BMW. 8° Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9° Michael Evans (GBM), Suzuki. 10° Sam West (GB), BMW. Inoltre: 15° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Giro più veloce: Hickman in 2:24.487 min.