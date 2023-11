David Datzer: "Esta foi a minha última corrida para já"

Depois do surpreendente terceiro lugar no Grande Prémio de Motociclismo de Macau, David Datzer chocou os seus fãs ao anunciar que aquela poderia ter sido a última corrida da sua carreira.

Vitórias em série nas corridas de estrada em Hořice, Dymokury e Frohburg, resultados impressionantes na sua estreia no North West 200, o alemão mais rápido no Tourist Trophy e o terceiro lugar no Grande Prémio de Motociclismo de Macau - a lista de sucessos de David Datzer este ano é impressionante. Apesar de ter chegado à primeira divisão das corridas de estrada, o homem de família da Baviera não sabe se conseguirá financiar mais uma época ou se terá de pendurar o capacete devido à falta de apoio.

"Depois de duas semanas fantásticas aqui no Grande Prémio de Macau e de um pódio em terceiro lugar, chegou a altura de me despedir em silêncio. Muito obrigado a todos os patrocinadores, amigos, espectadores e, claro, aos fãs da Datzi por esta experiência! Ninguém pode tirar o que conseguimos juntos", disse o piloto de 31 anos da BMW, que atrai as atenções com a pintura especial da sua mota e os seus fatos originais, na sua declaração na sua conta do Facebook.

"Uma coisa logo à partida. Para mim, esta foi, para já, a última corrida da minha jovem carreira. O meu futuro nas corridas e nas corridas de estrada ainda é incerto. Com a MTP-Racing e a Tommy Wagner Motorrad GmbH, bem como com todos os outros patrocinadores, tenho grandes parceiros por trás de mim que me apoiaram a cem por cento durante todos estes anos para mostrar o que sou capaz de fazer no tanque dos tubarões dos melhores pilotos de estrada. E estou mais do que grato por isso!"

"No entanto, todos os pilotos sabem o que está por detrás de uma época tão longa. Construção e manutenção de bicicletas, gestão, viagens e, e, e, e ... Até agora, tenho feito a maior parte disso sozinho, o que, naturalmente, me ocupa muito tempo. Isto levou-me aos meus limites pessoais este ano", diz o favorito do público de Vilsbiburg, referindo-se ao "pão nosso de cada dia" de um ciclista privado que não tem o apoio necessário da indústria.

"Tudo o que correu mal no início deste ano deve ser escrito num livro, caso contrário ninguém acreditará em nós. É por isso que, após 18 anos de corridas com todos os seus altos e baixos, tenho de pensar no que é melhor para mim e para a minha pequena família no futuro. Depois de uma época que consiste em dois terços de corridas e viagens, já não é possível para mim estar em casa a tempo inteiro no meu próprio negócio familiar, o que também é stressante. Infelizmente, não ganho a vida com as corridas, mas isso continuaria a ser um sonho."

"Resumindo: adoro as corridas de estrada, adoro todos os pormenores do desporto e é definitivamente um equilíbrio para a vida quotidiana. Agora é apenas um "servus" tranquilo para mim e é claro que ainda vou tentar estar numa grelha na época de 2024, mas já não a qualquer preço, tal como acontece. Para mim, o próximo passo em conjunto com a MTP Racing é encontrar uma equipa para o Troféu Turista e para o North West 200, seja numa moto supersport ou numa superbike, estamos abertos a tudo!"

"Claro que temos ideias de o fazermos nós próprios com a nossa atual BMW M1000RR, mas é tudo muito caro a partir da Alemanha. Por isso, se houver alguma equipa por aí à procura de um piloto alemão rápido, ficarei grato por qualquer mensagem ou contacto. Tenham todos um bom início de semana!" Datzer não perde a esperança de que existam potenciais patrocinadores no seu país que queiram dar o próximo passo em direção à elite mundial das corridas de estrada com ele.

GP de Macau de motociclismo, resultado, 18.11.2023

1º Peter Hickman (GB), 12 voltas em 29:16.090 min. 2º Davey Todd (GB), 28.989 seg. 3º David Datzer (D), +30.809 seg. 4º Josh Brookes (AUS), todos BMW. 5º Rob Hodson (GB), Honda. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Paul Jordan (GB), BMW. 8º Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9º Michael Evans (GBM), Suzuki. 10º Sam West (GB), BMW. Também: 15º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Volta mais rápida: Hickman em 2:24.487 min.