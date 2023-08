Karten neu gemischt: Yamaha mit neuem Top-Team

Yamaha spielte in den letzten beiden Jahren die Hauptrolle in der BSB. Nach Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) 2021 gewann Bradley Ray (OMG Yamaha) 2022 den Fahrertitel. Doch zukünftig muss Yamaha umdisponieren.

Der japanische Motorradhersteller Yamaha mischt bei den British Superbikes seit vielen Jahren an der Spitze mit. In den letzten sieben Jahren war das McAMS-Team für den offiziellen Einsatz der Marke aus Hamamatsu verantwortlich. McAMS, das ist eigentlich Raceways Motorcycles unter der Leitung von Steve Rodgers.

In dieser Zeit erzielte die Mannschaft 42 Rennsiege, weitere 107 Podestplätze und 2021 den Fahrer-, Team- und Herstellertitel in der hart umkämpften Superbike-Serie – Tarran Mackenzie wurde damals Champion. Hintergrund für den Rückzug ist das Kürzertreten des Teameigners, der seit über drei Jahrzehnten Teams unter dem Banner von Raceways führte.

In der aktuellen Saison tritt McAMS Yamaha mit Jason O’Halloran und zuletzt Tito Rabat an. «Es wird das Ende einer Ära sein, wenn sich im Oktober in Brands Hatch zum letzten Mal die Garagentore schließen», betonte Rodgers. «Viele der Mitarbeiter und Sponsoren dieses Teams begleiten uns seit den ersten Jahren und in dieser Zeit sind wir eine große Familie geworden.»

«Wir müssen uns aufrichtig bei allen bedanken, die uns im Laufe der Jahre geholfen haben, nicht zuletzt bei unseren treuen Sponsoren, aber auch bei Yamaha Motor UK, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, ihre Marke auf höchstem Rennsportniveau im Großbritannien zu vertreten, und natürlich bei jedem einzelnen Mitarbeiter», führte der erfolgreiche Teameigentümer fort.

Mit dem Ende des McAMS-Teams ist es aber nicht das Ende für Yamaha in der BSB. Das Team OMG Racing wird nach der Saison als Top-Team mit technischer Unterstützung des Herstellers in der Britischen Superbike Meisterschaft unterwegs sein. Der Vertrag wurde auf mehrere Jahre geschlossen.

OMG Racing ist kein Neuling in der Top-Klasse, denn Bradley Ray sorgte bereits im Vorjahr für den Titelgewinn auf der Yamaha R1 des Teams von Alan Gardner. Auch in dieser Saison sind die Piloten des Teams erfolgreich unterwegs. Ryan Vickers und Kyle Ryde konnten schon eine Handvoll Läufe für sich entscheiden.

«Ich fühle mich geehrt, dass OMG Racing von Yamaha als offizielles Team in der BSB ausgewählt wurde, und ich möchte ihnen öffentlich dafür danken, dass sie ihr Vertrauen in uns legen», freute sich Gardner. «Der Gewinn der Meisterschaft in unserem allerersten Jahr mit Yamaha 2022 war für mich und jedes Mitglied von OMG ein wahrgewordener Traum – ein Traum, den wir alle hoffentlich bald wiederholen können.»

Gardner weiter: «Steve Rodgers, Raceways Yamaha und McAMS haben die Messlatte hochgelegt und wir beabsichtigen, dass dies auch so bleibt. Im Namen von mir und allen bei OMG und sicherlich auch der gesamten Yamaha-Familie wünschen wir Steve Rodgers einen wunderbaren Ruhestand vom Rennsport, hoffen aber aufrichtig, ihn in Zukunft bei vielen Rennen zu sehen.»

Während Kyle Ryde nach 18 von 33 Saisonrennen auf dem dritten Gesamtrang liegt, 77 Zähler hinter Tommy Bridewell (Ducati) an der Spitze, fährt Jason O‘Halloran 2023 bisher seiner Form hinterher. Der Australier belegt Position 6. In der BSB entscheidet sich die Saison allerdings erst im Showdown, der die Rennen in Oulton Park, Donington Park und Brands Hatch am Saisonende umfasst. Die mögliche Punkteausbeute ist bei diesen Events deutlich höher.

BSB-Stand nach 18 von 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 258 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 223,5

3. Ryde, Yamaha, 181

4. Brookes, BMW, 177

5. Haslam, BMW, 172

6. O'Halloran, Yamaha, 158,5

7. Iddon, Ducati, 143

8. Jackson, Kawasaki, 142,5

9. Vickers, Yamaha, 138

10. Kent, Honda, 100



