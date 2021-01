DTM: Sitzt Jenson Button 2021 im Cockpit? 03.01.2021 - 12:30 Von Andreas Reiners

DTM © RJN Das Jenson Team Rocket RJN startet in der DTM

Jenson Button geht mit seinem Team «Jenson Team Rocket RJN» 2021 in der DTM an den Start. Doch sitzt der Superstar auch im Cockpit? Team-Mitbesitzer Chris Buncombe stellt Einsätze in Aussicht.