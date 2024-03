20 GT3-Autos: Das vorläufige DTM-Teilnehmerfeld 2024

Sollte es zu keinen Überraschungen mehr kommen, ist das DTM-Teilnehmerfeld für die Saison 2024 besetzt. Es werden in diesem Jahr zwar weniger Fahrzeuge an den Start gehen, doch die Qualität bleibt hoch!

Derzeit sind 20 Fahrzeuge für die DTM-Saison bestätigt. Dies ist ein Rückgang von acht Fahrzeugen im Vergleich zur Vorsaison, doch das fahrerische Niveau in der Meisterschaft bleibt weiter ausgesprochen hoch. Zudem wächst die Vielfalt in der Rennserie an, denn erstmals wird McLaren die komplette DTM-Saison bestreiten!

Wir blicken für euch auf das Teilnehmerfeld in der Rennserie:

Audi:

Die Anzahl an R8 LMS GT3 in der Rennserie nimmt zur Saison 2024 rapide ab. Attempto Racing fokussiert sich auf die GT World Challenge Europe, während das Liqui Moly Team Engstler im ADAC GT Masters starten wird. Somit bleibt einzig ABT Sportsline mit dem Audi über. Doch die beiden Wagen, die in einem Red Bull-Design starten werden, werden mit einem bockstarken Fahreraufgebot an den Start gehen! Kelvin van der Linde und Ricardo Feller steuern die beiden Audi.

BMW:

Nach der Insolvenz von Project 1 konzentriert BMW das DTM-Engagement in diesem Jahr auf Schubert Motorsport. Die 2022er Meistermannschaft wird drei werksunterstützte BMW M4 GT3 an den Start bringen. Die ehemaligen Meister Sheldon van der Linde, René Rast und Marco Wittmann steuern die Fahrzeuge.

Ferrari:

Alles gleich beim «Cavallino Rampante» in der Saison 2024. Emil Frey Racing setzt zwei 296 GT3 ein, die von Jack Aitken und Thierry Vermeulen gesteuert werden.

Lamborghini:

Mit fünf Hurácan GT3 EVO2 ist Lamborghini der Hersteller mit den meisten Fahrzeugen im DTM-Feld 2024 – wer hätte das vor fünf Jahren erwartet? SSR Performance und das Grasser Racing Team bleiben der Rennserie treu, zudem steigt Paul Motorsport ein. Nicki Thiim und Mirko Bortolotti starten für den SSR-Rennstall aus München, während für den Rennstall von Gottfried Grasser Christian Engelhart und Luca Engstler an den Start gehen werden. Für den Familien-Rennstall aus Dresden wird Maximilian Paul, der im Vorjahr bei seinem ersten DTM-Rennwochenende auf dem Nürburgring sensationell für das Grasser Racing Team gewinnen konnte, an den Start gehen.

McLaren:

Erstmals in der 40-jährigen Geschichte der DTM wird McLaren die komplette Saison bestreiten. Dörr Motorsport wird zum 25-jährigen Jubiläum zwei 720S GT3 EVO einsetzen. Der langjährige Grasser-Pilot Clemens Schmid und Youngster Ben Dörr – als jüngster Teilnehmer in der diesjährigen DTM-Saison – werden die beiden englischen Sportwagen steuern.

Mercedes:

Mercedes-AMG reduziert das Aufgebot in der DTM weiter. Nachdem 2021 noch bis zu neun Mercedes-AMG GT3 an den Start gingen, werden es in diesem Jahr nur vier sein. Als Einsatzteams fungieren weiterhin das Haupt Racing Team und WINWARD Racing. Arjun Maini und Luca Stolz fahren werden für den Rennstall von Hubert Haupt, während Lucas Auer und Maro Engel für den deutsch-texanischen WINWARD-Rennstall starten. Landgraf Motorsport verlässt nach nur einem Jahr die DTM und wird, laut Fahrerlagergerüchten, mit zwei Wagen im ADAC GT Masters starten.

Porsche:

Nachdem im Vorjahr noch sechs 911 GT3 R in der DTM an den Start gingen, sind für dieses Jahr nur zwei genannt. Sowohl Toksport WRT als auch das Team75 Bernhard verließen die DTM nach dem letztjährigen Saisonfinale. Einzig Manthey EMA hält die Porsche-Fahnen mit Thomas Preining und Ayhancan Güven hoch. Im Vorjahr gewannen die Schwaben die Fahrer-, Team-, und Herstellerwertung und geht mit dementsprechend hohen Zielen in die Saison.

Und sonst so?

Am Sachsenring gab AiM GT ambitionierte Pläne bekannt, mit zwei Honda NSX GT3 in der DTM-Saison 2024 zu starten. Eine Besonderheit ist, dass je ein Honda von einem Fahrer und einer von einer Fahrerin gesteuert werden sollte. Da AiM GT ein Non-Profit-Racing-Team sein sollte, sollte bei der Cockpitvergabe nicht das Budget der Fahrer, sondern ausschließlich das fahrerische Talent entscheidend sein. Dadurch wollte der Rennstall wirklich talentierte Rennfahrer fördern, welche ansonsten durch fehlendes Budget nicht die Chance erhalten hätten.

Doch daraus wird nichts. Nach internen Streitigkeiten existiert das in Chemnitz beheimatete Unternehmer gar nicht mehr! Versuche von ehemaligen AiM GT-Mitgliedern das Projekt unter anderem Namen zu retten und trotzdem in der DTM an den Start zu gehen, scheiterten ebenfalls.

Comtoyou Racing arbeitete auch an einem möglichen DTM-Programm mit dem Aston Martin Vantage GT3, welches neben dem Einsatz von vier Aston Martin in der GT World Challenge Europe stattfinden sollte. Doch auch zu dem möglichen Einsatz wurde es still. Zwar gibt es noch keine offizielle Absage, doch der Fokus des Teams scheint komplett auf den Einsatz auf die hochkarätige SRO-Rennserie gewandert zu sein.

Vorläufige Entry List DTM 2024:

#3 – Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3 evo II

#4 – Luca Stolz – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3 Evo

#7 – Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3 evo II

#11 – Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

#14 – Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

#19 – Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3 EVO2

#22 – Lucas Auer – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 Evo

#25 – Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3 EVO

#31 – Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

#33 – René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

#36 – Arjun Maini – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3 Evo

#63 – Christian Engelhart – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3 EVO2

#69 – Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

#71 – Maximilian Paul – Paul Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3 EVO2

#85 – Clemens Schmid – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3 EVO

#90 – Ayhancan Güven – Manthey-EMA – Porsche 911 GT3 R

#91 – Thomas Preining – Manthey-EMA – Porsche 911 GT3 R

#92 – Nicki Thiim – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3 EVO2

#94 – Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3 EVO2

#130 – Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 Evo