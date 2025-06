Spa, Q2: Suzuki holt Pole mit Rekordzeit vor YART

Wer hätte es gedacht? Nach der Rekordrunde von Marvin Fritz im Q1 von Spa, konterte Yoshimura SERT Motul und holte mit einer weiteren Rekordrunde die Pole-Position für den Acht-Stunden-Lauf der EWC.

Gregg Black steuerte die GSX-R1000 vom Team Yoshimura SERT Motul am Nachmittag zu einer Zeit von 2:17,896 min auf dem spektakulären Kurs von Spa-Francorchamps. Damit sicherte der Franzose dem Endurance-Weltmeister-Team die Pole-Position für das zweite Rennen der Langstrecken-WM 2025 und 5 WM-Punkte. Wenige Stunden zuvor hatte noch Marvin Fritz mit einer 2:18,273 min den alten Rekord aus dem Zeittraining letztes Jahr gebrochen.

Die Ergebnisse eines einzelnen Fahrers ergeben aber nicht die Startreihenfolge für die «8h Motos». Nach beiden Qualifyings werden in der EWC die Zeiten der jeweils zwei schnellsten Fahrer gemittelt und so ergibt sich die Startaufstellung. Für Suzuki ergaben die beiden Zeiten von Black und Dan Linfoot eine 2:18,441 min. Nur 0,011 Sekunden dahinter kam das Yamaha Austria Racing Team durch das Qualifying. Das führende Trio in der Gesamtwertung bestehend aus Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran wird somit am Samstag (Start 12.20 Uhr) von Startplatz 2 ins Rennen gehen.

Direkt dahinter landete das BMW Motorrad World Endurance Team mit Markus Reiterberger, Steven Odendaal und Sylvain Guintoli. Die beiden Honda-Mannschaften F.C.C. TSR Honda und Team Tati AVA6 Racing, mit Charlie Nesbitt als Ersatz für den verletzten Randy Krummenacher, kamen auf die Ränge 4 und 5.

Die Champion-MRP-Tecmas-Mannschaft (BMW) mit Jan Bühn, Leandro Mercado und Hannes Soomer kamen auf Gesamtrang 10 und sicherten damit die Pole-Position in der Superstock-Klasse, obwohl der Argentinier nach seinem Sturz in Q1 zum Check ins Krankenhaus musste. Mercado hat aber soweit keine Beeinträchtigungen für das Rennen.

Die Bolliger-Mannschaft aus der Schweiz holte mit Nico Thöni, Pedro Romero und Alex Toledo durch konstante Rundenzeiten Startplatz 15. Motobox Kremer Racing kam mit der Yamaha R1 und den Fahrern Daniel Rubin, Twan Smits und Sheridan Morais auf Position 26.

8h Spa, kombiniertes Ergebnis Q1 und Q2:

1. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000R, 2:18,441 min

2. YART - Yamaha, Yamaha YZF-R1, 2:18,452

3. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 2:18,507

4. F.C.C. TSR Honda, Honda CBR1000 RR-R, 2:18,862

5. Tati Team AVA6, Honda CBR1000 RR-R, 2:19,821

6. Maxxess by BMRT 3D, Kawasaki ZX10R, 2:20,282

7. ERC Endurance, BMW M1000RR, 2:20,572

8. ELF Marc VDS/KM99, Yamaha YZF-R1, 2:20,700

9. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX10R, 2:21,300

10. Champion-MRP-Tecmas, BMW M1000RR, 2:21,616 (SST)



Ferner:

15. Team Bolliger Switzerland, Kawasaki ZX10R, 2:21,989

26. Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 2:23,700

29. Mana-au Competition, Honda CBR1000 RR-R, 2:25,301

36. JOJ Racing Parts, Kawasaki ZX10R, 2:28,531

WM-Stand EWC nach der Quali in Spa (6. Juni):

1. YART Yamaha, 67 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 53

3. BMW Motorrad World Endurance, 45

4. ERC Endurance, 43

5. Yoshimura SERT Motul, 33

6. Maxxess by BMRT, 32

7. F.C.C. TSR Honda, 28

8. Team Bolliger Switzerland, 22

9. Mana-au Competition, 14

10. ELF Marc VDS/KM99, 13

11. Motobox Kremer Racing, 13

12. Team PMS99 Yamaha Service, 13

13. Kingtyre Fullgas Racing, 8

14. Team Tati AVA6, 4