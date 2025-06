8h Spa: Der TV- und Streamingplan für das Rennen 07.06.2025 - 08:10 Von Tim Althof

© FIMEWC.com Die «8h Spa Motos» versprechen Spannung

Der zweite Lauf der Endurance-WM 2025 findet am Samstag in Spa-Francorchamps statt. Über die Länge von acht Stunden werden sich Teams und Fahrer in den Ardennen messen. Wir sagen, wo es im TV zu sehen ist.