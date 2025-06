Spa nach 3h: Jetzt Regen – BMW übernimmt Führung

Das Team F.C.C. TSR Honda führte das Acht-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps nach 2,5 Stunden an. Dann setzte der erste Regen ein und BMW übernahm die Spitzenposition vor Yamaha und Honda.

Am Vormittag brachten dicke Wolken kräftigen Regen in die Region der Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Das Warm-up ging bei völlig nasser Strecke über die Bühne. Doch bis zum Rennstart sorgte Wind und zeitweise Sonnenschein für ein Abtrocknen der 6,985 km langen Strecke in Belgien. Somit ging es für die Startfahrer der 44 Teams bei 17 Grad Außentemperatur in das zweite Saisonrennen der Endurance-WM.

Pole-Setter Yoshimura SERT Motul erwischte mit Fahrer Gregg Black den besten Start in das Rennen über acht Stunden. Doch schon in der ersten Runde überholte Corentin Perolari (F.C.C. TSR Honda) seinen Landsmann und baute die Führung in der Folge aus. Die Strecke hatte noch einige nasse Stellen. Marvin Fritz (YART - Yamaha) und BMW-Werksfahrer Sylvain Guintoli verpassten einen guten Start. Beide waren nach der ersten Runde außerhalb der Top-10 – Guintoli auf Platz 11 und Fritz auf Rang 13.

Nach einer Viertelstunde fuhren die Top-5 innerhalb von 4 Sekunden und Guintoli und Fritz hatten eine ordentliche Aufholjagd hingelegt. Die Reihenfolge: 1. F.C.C. TSR Honda. 2. Tati Team AVA6 (John McPhee). 3. Yoshimura SERT Motul. 4. BMW Motorrad World Endurance. 5. YART - Yamaha.

Die Top-Teams kommen mit einer Tankfüllung zwischen 20 und 21 Runden auf dem Hochgeschwindigkeitskurs – das entspricht etwa 140 Kilometern mit dem verpflichteten 24-Liter-Tank. Während YART im vergangenen Jahr in Spa noch einen wesentlich höheren Verbrauch als die Konkurrenten hatte, sind die Verhältnisse 2025 an der Spitze beinahe ausgeglichen.

Stürze gingen unter anderen auf das Konto der Startnummer 44 (No Limits Honda), LRP Poland (BMW), Team 33 Louit April Moto (Kawasaki) und Junior Team LMS (Suzuki). Das heimische Marc VDS / KM99-Team musste die R1 einmal wegen Benzinmangel mit dem Berge-Fahrzeug zurück zur Boxencrew bringen lassen, konnte die Fahrt dann aber wieder aufnehmen. Nach 2,5 Stunden stürzte Maurice Mouton vom neu in die EWC eingestiegenen Team JOJ Racing Parts (Kawasaki).

Nach 2,5 Stunden führte das Honda-Top-Team F.C.C. TSR Honda das bisher trockene Rennen in Spa-Francorchamps an. Alan Techer, Corentin Perolari und Taiga Hada waren knapp zehn Sekunden vor dem Yamaha Austria Racing Team von Mandy Kainz. Auf Platz 3 fuhr das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odendaal beim Heimspiel von Teamchef Werner Daemen.

Dann kam der erste Regenschauer und die Teams mussten schnellstmöglich auf Regenreifen wechseln. Die Temperaturen gingen runter auf 13 Grad. In der Folge konnte Sylvain Guintoli die BMW M1000RR mit der Startnummer 37 nach vorne bringen. Auch die Pace von Yamaha mit Jason O’Halloran war stark, somit konnte Platz 2 gefestigt werden, Honda hingegen musste sich zu diesem Zeitpunkt mit Platz 3 zufriedengeben. Suzuki und das Team Kawasaki Webike Trickstar komplettierten nach drei Stunden die Top-5.

In der Superstock-Klasse führten fünf Stunden vor dem Ende des Rennens Jan Bühn, Hannes Soomer und Leandro Mercado das Feld an. Das Team Champion-MRP-Tecmas von Werner Daemen liegt knapp vor Wojcik (Honda) und Revo-M2 (Aprilia).

Die beiden Privatmannschaften Bolliger Team Switzerland (Kawasaki) und Motobox Kremer Racing (Yamaha) waren auf den Plätzen 15 und 17 zu finden. JOJ Racing Parts musste nach einer starken Startphase und zeitweise Platz 24 mit den Folgen des Sturzes kämpfen, als der Regen bereits wieder von Sonnenschein verdrängt wurde.

8h Spa, Stand nach drei Stunden:

1. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, 74 Runden

2. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +8,783 sec

3. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +18,090

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +51,700

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +1 Runde

6. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +1

7. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +1

8. Maxxess by BMRT 3D (Vinales, Gines, Cresson), Kawasaki ZX10R, +2

9. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +2

10. Wojcik Racing Team (Pawelec, Torres, Molik), Honda CBR1000 RR-R (SST), +2



Ferner:

15. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +3

17. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +3

19. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +4

27. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +7

28. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +9

36. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +13