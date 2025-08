Suzuka: Honda führt zu Beginn vor zwei Yamaha-Teams

Racing for Luca: Der Sohn von Sylvain Guintoli verstarb viel zu früh

Johann Zarco und Takumi Takahashi führen das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka nach zwei Stunden vor dem Yamaha-Werksteam an. Auch YART-Yamaha und das BMW-Werksteam sind stark in den Top-5 unterwegs.

Die 46. Ausgabe des «Suzuka 8 Hours» wurde pünktlich um 4.30 Uhr (MESZ) gestartet. Bei 65 Grad Streckentemperatur und 34 Grad in der Umgebung waren die Bedingungen vor Ort ziemlich zermürbend – aber für alle gleich. Von der Pole-Position ging das Team Honda HRC mit Takumi Takahashi ins Rennen, gleich dahinter das Yamaha-Werksteam mit Katsuyuki Nakasuga.

Beim Start fiel Yamaha mit Nakasuga aber auch WM-Leader YART mit Marvin Fritz and Ende der Top-10 zurück. Vorne erwischte das HRC-Team den besten Start, Suzuka-Rekordsieger Takahashi musste die Führung aber nach einigen Kurven an Yuki Kunii vom Team SDG HARC-Pro. (Honda) abgeben. Erst beim Überrunden kurz vor dem ersten Stopp konnte das Werksteam die Spitze wieder übernehmen.

Während die ersten Mannschaften nach 22 Runden zum ersten Stopp kamen, konnte Yamaha Racing 26, HRC 27 und das Kawasaki Webike Trickstar-Team mit Mike di Meglio sogar 28 Runden auf dem 5,8 km langen Kurs fahren, bis sie zum Tanken und Reifenwechsel an die Box kamen. HRC führte zu diesem Zeitpunkt mit 18 Sekunden vor Yamaha.

Nach etwas mehr als 60 Minuten zeigte sich das Team F.C.C. TSR Honda mit einem Problem. Taiga Hada hatte das siegreiche Bike vom Acht-Stunden-Rennen in Spa von Alan Techer übernommen, kam aber dann nach vier Runden ohne Vortrieb in die Box. Bereits schnell war zu erkennen, dass die Mechaniker nicht mehr an der CBR1000 RR-R arbeiteten und im Interview bestätigte Techer: «Wir müssen mit einem Motorschaden aufgeben».

Gleich darauf das nächste Drama für eines der 15 Teams, die als permanente Starter nach Suzuka gekommen sind: Weltmeister Yoshimura SERT Motul verzeichnete einen Sturz mit Dan Linfoot auf Position 4 liegend. Der Engländer hob die GSX-R1000R schnell wieder auf und konnte das Rennen auf Platz 15 wieder aufnehmen.

Nach zwei Stunden führt Honda das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka an. Johann Zarco und Takumi Takahashi führen nach einem Viertel der Renndistanz beim EWC-Klassiker in Japan mit 13 Sekunden vor dem Yamaha-Werksteam mit Jack Miller, Andrea Locatelli und Katsuyuki Nakasuga. Auf Platz 3 liegt WM-Leader YART mit Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran. Das BMW-Werksteam von Werner Daemen belegt Platz 5 hinter der japanischen SDG HARC-Pro.-Mannschaft.