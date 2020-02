Formel 1

Formel-1-Testfahrten: Vettel krank, Leclerc fährt

Tricksen, täuschen, tarnen – die Formel-1-Teams gehen ab Mittwoch in Barcelona endlich wieder auf die Strecke. Wir zeigen, wer wann im Auto sitzen wird.

Ganz früh am Morgen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gehört die Bühne zunächst Alfa Romeo und Haas. Denn die beiden Teams werden ihre offiziellen Präsentationen abhalten, bevor es dann wenig später ernst wird: Die lange Zeit des Wartens ist vorbei, die stets ewig lange Winterpause endlich offiziell vorbei.

Herantasten ist in diesem Jahr aber nicht, denn die Testtage wurden 2020 reduziert. Von Mittwoch bis Freitag haben Mercedes, Ferrari und Co. drei Tage Zeit zum Testen, in der kommenden Woche dann weitere drei Tage – immerhin zwei weniger als noch im Vorjahr.

Klar ist vorher: Die Hüllen werden fallen, ein bisschen zumindest. «Die Hosen», sagt Ferrari-Star Sebastian Vettel gerne, «kommen erst im Albert Park von Melbourne runter.»

Kurz vor Testbeginn gibt Ferrari bekannt: Vettel fühlt sich nicht so wohl, Leclerc übernimmt. Es ist ungewiss, wie Ferrari dann weitermacht.

Doch natürlich werden die Tests Trends aufzeigen, in Richtungen weisen, erste Aufschlüsse geben, wer über den Winter gut gearbeitet hat, und wer weniger gut.

Am Wetter wird’s kaum liegen, wenn ein Rennstall an den kommenden Wintertesttagen vom 19. bis 21. Februar nicht zum Arbeiten kommt: Am Mittwoch ziehen noch einige harmlose Wolkenfelder durch, dann wird’s viel Sonne geben, bei Höchsttemperaturen um die 16, 17 Grad.

So testen die Formel-1-Teams:

Mercedes W11

Mittwoch: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton

Donnerstag: noch unklar

Freitag: noch unklar



Ferrari SF1000

Mittwoch: Charles Leclerc

Donnerstag: unklar

Freitag: unklar



Red Bull Racing RB16-Honda

Mittwoch: Max Verstappen

Donnerstag: Alex Albon

Freitag: Verstappen, Albon



McLaren MCL35-Renault

Mittwoch: Carlos Sainz

Donnerstag: Lando Norris

Freitag: Norris, Sainz



Renault RS20

Mittwoch: Esteban Ocon, Daniel Ricciardo

Donnerstag: Ricciardo, Ocon

Freitag: Ocon, Ricciardo



AlphaTauri AT01-Honda

Mittwoch: Daniil Kvyat

Donnerstag: Pierre Gasly

Freitag: Kvyat, Gasly



Racing Point RP20-Mercedes

Mittwoch: Sergio Peréz, Lance Stroll

Donnerstag: Perez

Freitag: Stroll



Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari

Mittwoch: Robert Kubica, Antonio Giovinazzi

Donnerstag: Kimi Räikkönen

Freitag: Giovinazzi



Haas VF-20-Ferrari

Mittwoch: Kevin Magnussen

Donnerstag: Romain Grosjean

Freitag: Grosjean, Magnussen



Williams FW43-Mercedes

Mittwoch: George Russell, Nicholas Latifi

Donnerstag: Russell

Freitag: Latifi

Die Formel-1-Termine 2020

Präsentationen und Roll-outs

19. Februar: Alfa Romeo Sauber (Barcelona)

19. Februar: Haas (Barcelona)



Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE

Ohne neuen Termin: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH