Sommerpause: Schon nächste Woche geht es los Von Otto Zuber

Formel 1 © Red Bull F1-Werk von Red Bull Racing: Ab 27. März ruht hier die Arbeit

Die Teams müssen ihre Arbeit für 21 Tage unterbrechen, um die vorgezogene Sommerpause zu absolvieren. Bereits am 23. März gehen die Lichter bei Alfa Romeo aus, Red Bull Racing plant mit dem 27. März als Starttermin.

Die Teams haben sich darauf geeinigt und auch die FIA-Gremien – Strategiegruppe, Kommission und Motorsport-Weltrat – haben ihren Segen gegeben: Um die Folgen der Coronavirus-Pandemie und der beschlossenen Gegenmassnahmen abzufedern, wird die Formel-1-Sommerpause in diesem Jahr schon im März und April stattfinden. Normalerweise wird etwa zur Mitte der Saison im August die Arbeit niedergelegt, um den stark geforderten Mannschaften eine Atempause zu gewähren.

Die Dauer der Zwangspause wurde überdies angepasst, sie beträgt nun statt der geplanten 14 Tage ganze drei Wochen am Stück. Wann genau die Formel-1-Werke ihre Tore schliessen, ist jedem Team selbst überlassen. Bei Alfa Romeo Racing hat man sich für einen frühen Stopp entschieden, bereits am 23. März 2020 gehen in Hinwil für 21 Tage die Lichter aus, wie der Rennstall mitteilt.

Bei Red Bull Racing plant man, die Pause am 27. März zu beginnen. Da die Pandemie sich aber stetig weiterentwickelt und die Situation sich deshalb ständig verändert, ist dieses Datum nicht in Stein gemeisselt, betont das Team aus Milton Keynes in seiner Pressemeldung.

«Obwohl wir alle gerne zum Rennsport zurückkehren würden, ändert sich das Ausmass dieser globalen Pandemie von Stunde zu Stunde, und deren Auswirkungen gehen über unseren Sport hinaus. Wir stimmen daher den Massnahmen zu, die ergriffen werden, um das Übertragungsrisiko zu verringern, und werden jede weitere Rennverschiebung unterstützen, die für notwendig erachtet wird», heisst es darin weiter. Ausserdem habe man spezielle Massnahmen im Werk ergriffen, um die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Der Formel-1-Kalender 2020

03. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL (fraglich)

10. Mai: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E (fraglich)

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC (fraglich)

07. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE

Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN