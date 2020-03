F1-CEO Chase Carey: «Wir entschuldigen uns» Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Formel-1-CEO Chase Carey (mit Mikrofon)

​Formel-1-CEO Chase Carey entschuldigt sich in einem offenen Brief bei den Fans und gibt zu – das weitere Vorgehen ist unklar: «Wir wollen die Saison dann beginnen, wenn wir die Sicherheit garantieren können.»

Die Formel 1 hat in Australien eine schlechte Figur gemacht. Zunächst wurde so getan, als gebe es den Krankheits-Erreger namens SARS-CoV-2 nicht. Dann wurde endlos debattiert, ob und wie das Wochenende von Melbourne durchgeführt werden soll. Am Freitagmorgen schliesslich standen Tausende Fans vor verschlossenen Toren der Albert-Park-Rennstrecke. Viele von ihnen machten ihrem Ärger mit saftigen Worten Luft.

Nun hat sich Chase Carey an die Fans gewandt, CEO der Formel 1. In einem offenen Brief entschuldigt er sich dafür, was in Melbourne vorgefallen ist.

«Zunächst einmal gilt unsere Priorität der Gesundheit und der Sicherheit von Fans, Teams und Organisationen der Formel 1 und der ganzen Gesellschaft», beginnt der 66jährige US-Amerikaner. «Wir entschuldigen uns bei allen Fans, die von der Absage des Australien-GP betroffen sind, wir entschuldigen uns auch für die Verschiebung der darauf folgenden Rennen.»

«Wir treffen Entscheidungen im Einklang mit der FIA und den lokalen Veranstaltern, dies unter schnell ändernden Voraussetzungen, und wir glauben, diese Entscheidungen sind notwendig und richtig.»



«Wir sind in Gedanken bei allen Menschen, deren Leben beeinträchtigt ist oder die von Schicksalsschlägen heimgesucht worden sind, über die Formel-1-Familie hinaus.»



«Uns ist klar, dass alle wissen wollen, was mit dieser Formel 1 des Jahres 2020 als nächstes passiert. Wir können auf diese Frage keine bestimmte Antwort geben, weil wir es hier mit einem beweglichen Ziel zu tun haben.»



«Unser Plan besteht darin, die Saison dann zu beginnen, wenn wir die Sicherheit garantieren können. Wir stehen in ständigem Kontakt mit Fachleuten und Offiziellen um abzuschätzen, wie wir in den kommenden Monaten vorgehen können. Wir werden euch mit neuen Details so bald als möglich auf dem Laufenden halten.»





Der Formel-1-Kalender 2020

03. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL (fraglich)

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E (fraglich)

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC (fraglich)

07. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE

Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN