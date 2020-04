Aufatmen in Österreich: Erste Grenzen werden geöffnet

​Im Kampf gegen Covid-19 hat Österreich vieles richtig gemacht, daher konnten nach Ostern erste Massnahmen gelockert werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt, wie es nun weitergeht.

Formel-1-CEO Chase Carey, FIA-Präsident Jean Todt und F1-Sportchef Ross Brawn streben einen Saisonstart mit dem Grossen Preis von Österreich an, am 5. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Es sollen dann zwei Rennen am Sonntag und Mittwoch abgewickelt werden. Die österreichische Bundesregierung hat einen Maßnahmenkatalog für die nächsten Tage angekündigt. Die MotoGP-WM sollte laut Plan am 16. August in Spielberg zu Gast sein. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (33) hat bei einer Pressekonferenz dargelegt, wie es in Österreich mit den Grenzöffnungen, dem Tourismus und den Gastronomiebetrieben weitergeht. Zum Termin der Öffnung der Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Appartements) gibt es bisher keine Antworten.

«Wir haben auf EU-Ebene besprochen, wie die einzelnen Mitgliedstaaten bei der Öffnung der Grenzen vorgehen sollen», erklärte Kurz. «In diesem Zusammenhang ist festgelegt worden, dass die EU-Länder zuerst bilateral mit jenen Nachbarstaaten verhandeln sollen, die bei der Verbreitung des Coronavirus eine vergleichbare Situation haben. Das gilt für Österreich zum Beispiel in erster Linie für Deutschland und Tschechien. Wir werden beratschlagen, ab wann wir die Grenzen zu diesen beiden Nachbarländern wieder öffnen werden. Das muss behutsam geschehen, immer mit Rücksicht auf die Verbreitung des Virus. Österreich steht bei den Fallzahlen besser da als andere Länder. Wir dürfen jetzt keine zweite Infektionswelle riskieren, wenn wir unserer Bevölkerung das Recht der Reisefreiheit teilweise wieder zurückgeben.»

Zu den stark betroffenen Nachbarländern wie Italien wird es vorläufig keine Grenzöffnung geben, ließ Kurz durchblicken. «Ich persönlich werde Urlaub in Österreich machen, wenn sich überhaupt Zeit dafür ergibt», sagte der rot-weiß-rote Regierungschef.

Wie eine Reisewelle der 16 italienischen Motorrad-GP-Teams und der 24 italienischen GP-Fahrer im August über die Bühne gehen könnte, bleibt bisher völlig offen.



Über die Öffnung der Restaurants, Gasthäuser und anderen Gastronomiebetriebe in Österreich ab Mai wird nächste Woche informiert. Kurz: «Mund und Nasenschutz beim Personal werden Pflicht sein, dazu das Abstandshalten und die üblichen Hygienevorschriften.»



«Es wird dann einige Zeit dauern, bis die Grenzen zu den anderen Nachbarländern außer Deutschland und Tschechien geöffnet werden», kündigte Kanzler Kurz von der ÖVP an.





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





Das ursprüngliche WM-Programm

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE





Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas

29. November: Valencia/E



Ohne neues Datum: Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I und Barcelona/E