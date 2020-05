Daniel Ricciardo erwartet Chaos beim Formel-1-Auftakt

Wenn die GP-Stars Anfang Juli nach knapp vier Monaten wieder in ihre F1-Renner steigen, wird es chaotisch, ist sich Renault-Routinier Daniel Ricciardo sicher. Der Australier hofft auf ein kontrolliertes Chaos.

Wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet auch Daniel Ricciardo einen fulminanten Saisonstart. Die Formel-1-Verantwortlichen wollen am Wochenende des 5. Juli in Spielberg den zweiten Anlauf wagen, unter Ausschluss der Zuschauer und Medien. Knapp vier Monate liegen zwischen diesem Termin und dem Ende der Testfahrten, bei dem die GP-Stars letztmals in ihren Cockpits sassen.

Und genau deshalb rechnet der Renault-Star mit mehr Fehlern und Zwischenfällen als gewohnt. Im Gespräch mit BBC Radio 5 Live prophezeit er: «Das wird ein Chaos, aber hoffentlich ein kontrolliertes. Ich spreche nicht vom grossen Chaos, es werden nicht überall Autos abfliegen. Aber es wird so viel Rost abgeschüttelt werden müssen, und es wird eine Kombination aus Emotionen, Aufregung und Eifer vorherrschen.»

Der 30-jährige Australier ist sich zwar sicher, dass alle bereit sein werden, um loszulegen. «Aber es wird einige Jungs geben, die mit dem Adrenalinschub zurechtkommen, und andere, denen das weniger gelingen wird. Wir werden also einige kühne Überholmanöver erleben, und einige, bei denen sich der Fahrer verspekuliert. Es wird von allem etwas geben», ist er überzeugt.

Körperlich erwartet er speziell bei den erfahreneren Piloten keine Probleme. Auf die Frage, ob er selbst befürchte, dass er einige Zeit brauche, bis er körperlich wieder bereit sei für das Rennfahren, erklärt er: «Wenn dies mein erstes oder zweites Jahr in der Formel 1 wäre, und ich mich noch nicht ganz daran gewöhnt hätte, dann würde ich ja sagen.»

Aber man sehe bei den Wintertestfahrten, wie schnell man wieder in den Rhythmus komme, betont Ricciardo: «Bei meinen ersten Wintertest-Einsätzen, fühlte sich der erste Tag immer wieder wie ein kleiner Schock für das ganze System an. Doch je länger meine Karriere andauerte, desto kleiner wurde dieser Schock. Deshalb denke ich, dass die Neulinge und die Jungs im zweiten Jahr das ein bisschen ärger spüren werden.»

Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN



Abgesagt

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F