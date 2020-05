Hamilton über Geisterrennen: «Schlimmer als Testtage»

Lewis Hamilton: Das Bad in der Menge wird in diesem Jahr nicht möglich sein

Formel-1-Champion Lewis Hamilton verspürt bei der Aussicht auf ein Heimrennen vor leeren Zuschauerrängen ein Gefühl der Leere. «Die Fans sind es, die das Silverstone-Rennen so besonders machen», klagt er.

Damit in diesem Jahr überhaupt wieder Formel-1-Rennen gefahren werden können, haben die Verantwortlichen ein Konzept ausgearbeitet, mit dem das Risiko einer Coronavirus-Infektion auf ein Minimum gesenkt werden kann. Dieses beinhaltet nicht nur die drastische Reduktion der Leute im Fahrerlager, sondern auch den Ausschluss der Fans.

Wenn die GP-Stars wie geplant am 5. Juli auf dem Red Bull Ring ins erste Kräftemessen des Jahres starten, werden sie dies also vor leeren Zuschauerrängen tun müssen. Insider gehen davon aus, dass auch die restlichen WM-Läufe hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden müssen – etwa der Heim-GP von Lewis Hamilton auf dem Silverstone Circuit.

Und das gefällt dem Silberpfeil-Piloten so gar nicht. In einem YouTube-Interview mit Mercedes gesteht der sechsfache Weltmeister: «Als ich das hörte, verspürte ich ein Gefühl der Leere, denn die Fans sind es, die das Silverstone-Rennen so besonders machen.»

Rund um den Globus sei die Atmosphäre bei jenen Rennen besonders gut, bei denen viele Fans vor Ort dabei sind, betont der Mercedes-Pilot, und verweist dabei auch auf die Highspeed-Hatz im königlichen Park von Monza. Dort werde die Leere wie auch in Silverstone besondres stark spürbar sein, ist er sich sicher.

Allerdings weiss auch er: Geisterrennen sind besser als nichts. Hamilton bestätigt: «Ich weiss nicht, wie aufregend es für die Leute vor den TV-Schirmen sein wird, aber es ist besser als kein Rennen.»

Gleichzeitig klagt er: «Für uns Fahrer wird es wie bei den Testtagen sein, wahrscheinlich sogar noch schlimmer, weil es beim Testen in Barcelona immer auch einige Zuschauer gibt. Aber nun wird niemand auf den Tribünen sitzen, deshalb werden wir nur leere Sitze sehen.»

Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN



Abgesagt

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F