Grand Prix Ungarn: Vertrag bis Ende 2027 verlängert

​Wegen der Coronakrise ist ein Abkommen zwischen den Betreibern des Hungarorings und der Formel 1 vorzeitig um ein Jahr verlängert worden. Das Rennen bleibt einschliesslich Ausgabe 2027 im WM-Programm.

1986 trat die Formel 1 auf dem Hungaroring erstmals hinter dem damaligen Eisernen Vorhang auf: Mehr als 220.000 Fans aus ganz Osteuropa strömten herbei. Nur in Monza und in Monte Carlo sind seither länger ununterbrochen Formel-1-WM-Läufe ausgetragen worden als auf der kniffligen Rennstrecke ausserhalb von Budapest. Das Rennen 2020 ist bereits die 35. Ausgabe in Serie. In Monaco wird seit 1955 ohne Unterbrechung gerannt, in Monza seit 1981. Diese Reihe wird noch eine ganze Weile weitergehen: 2016 wurde eine Vertragsverlängerung um zehn Jahre unterzeichnet, dieses Abkommen ist nun – wegen der Coronakrise – um ein Jahr verlängert worden.

Zsolt Gyulay (55), zweifacher Kanu-Olympiasieger und sechsfacher Weltmeister und heute Geschäftsleiter der Firma Hungaroring Sport: «Wir haben lange mit Liberty Media darüber gesprochen, wie wir den Verlust wegen des Geisterrennens 2020 kompensieren sollen. Der organisatorische Aufwand ist grundsätzlich der gleiche, ob nun Menschen auf den Tribünen sitzen oder nicht. Ich kann nicht auf Zahlen eingehen, aber wir haben ein Abkommen ausgehandelt, das für den Sport und unser Land gut ist. Die Antrittsgebühr beträgt ein Bruchteil dessen, was wir für einen normalen Grand Prix bezahlen. Zudem haben wir das Abkommen zur Austragung des Grossen Preises von Ungarn um ein Jahr verlängert, also bis Ende 2027. Das schliesst eine Verringerung der Antrittsgelder ein.»

Eine Weile war davon die Rede gewesen, dass in Ungarn – wie zuvor auf dem Red Bull Ring – gleich zwei Läufe in Serie gefahren werden. Schliesslich hat sich Formel-1-CEO Chase Carey dagegen entschieden. Ungarn wird der dritte Lauf sein, am 19. Juli, nach den beiden Rennen in der Steiermark.

László Palkovics, Minister für Innovation und Technik: «Im Laufe der Gespräche haben wir unseren Willen signalisiert, dass wir hier auch zwei Rennen hintereinander austragen könnten. Doch dann hat sich die Corona-Situation auch in anderen Ländern zum Glück gebessert, und Carey wollte auf so vielen verschiedenen Strecken wie möglich fahren.»



Eigentlich war vorgesehen, dass am Hungaroring für 2020 eine neue Boxenanlage samt neuem Rennleiterturm entstehen sollte. Diese Arbeiten wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben.



Seit 1988 hatte der Ungarn-GP sieben verschiedene Hauptsponsoren: Pop 84 (Jeans) von 1988 bis 1990, Marlboro-Zigaretten (1991 bis 2005), das Bank- und Versicherungsunternehmen ING (2008/2009), den Chemiekonzern Eni (2010 bis 2012), Reifenhersteller Pirelli (2014–2017), Uhrenproduzent Rolex (2018/2019) sowie der saudi-arabische Erdölproduzent aramco (2020).





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)