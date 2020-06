Daniel Ricciardo (Renault): «Wir bleiben auf Distanz»

In dieser Woche durfte Daniel Ricciardo auf dem Red Bull Ring im 2018er-Renault seine Runden drehen und den neuen Arbeitsalltag nach der Coronakrise erleben. «Es ist sicherlich anders als früher», erklärt er.

Rund 500 km legte Daniel Ricciardo am Dienstag im zwei Jahre alten GP-Renner von Renault zurück, um sich wieder an die Arbeit auf und neben der Strecke zu gewöhnen. Der Australier absolvierte den Testtag auf dem Red Bull Ring und brauchte nicht sehr lange, um auf Touren zu kommen, wie er im F1-Nation-Podcast auf Formula1.com erzählt.

«Es war gut, wieder zurückzukehren und den Arbeitsmodus zu reaktivieren. So schön die Quarantäne auf der Farm auch war, so sehr haben mir die ernsthafte Arbeit und der echte Wettbewerb gefehlt», schickte der Renault-Abschiedskandidat, der ab 2021 für McLaren Gas geben wird, voraus. «Die ersten Runden fühlten sich etwas eigenartig an, aber es ist wie mit allem, was man schon fast sein ganzes Leben lang macht. Es braucht nicht lange, bis man sich an das Gefühl erinnert. Alles fühlt sich sehr schnell wieder wie gewohnt an.»

Allerdings nur, solange er auf der Piste fährt. Denn die Schutzmassnahmen zur Verminderung der Infektionsgefahr haben das Leben und Arbeiten neben der Piste deutlich verändert. «Es ist sicherlich anders als früher», bestätigt Ricciardo. «Alle unsere Meetings haben wir über Video-Anrufe abgehalten. Wir waren zwar nicht weit voneinander entfernt, aber wir blieben auf Distanz und unterhielten uns mittels Video-Telefonie. In der Box tragen alle Masken.»

«Ich sagte dem Mechaniker, der meine Gurte festzurrt, dass er mir nicht allzu nahe kommen soll. Ich denke, man achtet nun etwas mehr darauf, Abstand zum Gegenüber zu halten. Und wie immer braucht es seine Zeit, bis wir uns angepasst haben, aber wir schaffen das sicherlich rechtzeitig.»