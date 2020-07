Ferrari gedemütigt, Chef Binotto: Schwer zu schlucken

​Sebastian Vettel beim Ungarn-GP Sechster, Charles Leclerc Elfter, die roten Renner von Lewis Hamilton überrundet. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: «Sehr enttäuschend, dieses Ergebnis ist schwer zu schlucken.»

Die Misere bei Ferrari geht weiter. Beide roten Renner wurden im Grossen Preis von Ungarn überrundet. Der Hauch eines Aufwärtstrends aus dem Qualifying bestätigte sich im dritten WM-Lauf nicht. Sebastian Vettel auf Rang 6, der schnelle Charles Leclerc nur auf Rang 11, das ist eine Demütigung für Ferrari.

Teamchef Mattia Binotto im Rahmen seiner Videokonferenz am Sonntagabend: «Das war sehr enttäuschend, das Ergebnis ist schwer zu schlucken. Im Abschlusstraining hatten wir alles aus dem Wagen geholt, um in die dritte Startreihe zu kommen, danach rechneten wir uns fürs Rennen mehr aus. Überrundet zu werden, das schmerzt uns und alle Tifosi.»

Binotto übt Selbstkritik: «Charles zwischendurch die weichen Reifen mit auf den Weg zu geben, das war die falsche Wahl. Es ist unser Fehler, dass er so in Schwierigkeiten geriet.»

«Mit der aktuellen Situation können wir nicht zufrieden sein. Nach einer sehr langen Reise mit drei Rennen kehren wir nun nach Hause zurück. Wir müssen alles unternehmen, um uns in jeder Hinsicht zu verbessern. Jeder muss seine Arbeit unter die Lupe nehmen und den Mut haben, das Ruder herumzuwerfen. Was derzeit passiert, ist nicht akzeptabel.»



«Wir müssen besser verstehen, wieso wir zu langsam sind. Wir hatten schon im Rahmen der Wintertests in Barcelona geahnt, dass wir nicht schnell genug sein würden. Aber dass es so schlimm werden würde, das haben wir wirklich nicht erwartet.»



Wann wurden eigentlich letztmals beide Ferrari überrundet? Es war 2008 auf jener Rennstrecke, welche die Formel 1 als nächste besuchen wird – in Silverstone. Sieger damals: Lewis Hamilton.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring) – Sieger Bottas

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring) – Sieger Hamilton

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring) – Sieger Hamilton

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)