Daniel Ricciardo (Renault): «Schneller als Ferrari»

​Renault-Fahrer Daniel Ricciardo ist in den vergangenen beiden Rennen jeweils Achter geworden und sagt: «Wenn alles stimmt, dann sind wir nicht weit von Racing Point entfernt. Wir sind schneller als Ferrari.»

Drei Rennen, drei Mal ist ein Renault auf dem achten Platz ins Ziel gekommen – Esteban Ocon beim Österreich-GP, Daniel Ricciardo beim Steiermark-GP und beim Ungarn-GP. Der Australier Ricciardo liegt derzeit mit acht Punkten auf dem elften WM-Zwischenrang.

Der siebenfache GP-Sieger ist davon überzeugt: Renault ist unter Wert geschlagen worden. «Achte Ränge sind nicht übel, aber wir haben gesehen – da war mehr Speed. Wir sind nicht weit von einem Niveau entfernt, um ein Wörtchen mitzureden um fünfte und sechste Plätze. Wir sind derzeit schneller als Ferrari.»

«Wir wissen, dass wir mehr können, der Renn-Speed stimmt. So langsam kommt alles zusammen. In Ungarn hatten wir gemessen an McLaren die Oberhand. Unser Tempo war nicht weit entfernt von Racing Point, das ist nicht so schäbig.»

«Ich bin nach meinem achten Platz in Ungarn zufrieden, weil ich weiss – ich hätte nicht arg viel mehr herausholen können.»



Weniger Freude hatte Esteban Ocon, der zum zweiten Mal in Folge leer ausging und in Ungarn nur auf Rang 14 landete. «Ein Wochenende zum Vergessen», so der Franzose. «Wir liessen beide Autos gleichzeitig abfertigen, und ich war leider der hintere. Das Tempo der Autos im Mittelfeld ist so gleichmässig, dass es danach nicht möglich war, nach vorne zu stossen.»