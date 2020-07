Silverstone-GP im Fernsehen: Erneut Wetter-Kapriolen

​Jahrelang galt der Grundsatz: Ein GP-Wochenende in Silverstone ohne Regen, das ist unwahrscheinlich wie in Spa-Francorchamps. Ungeachtet des Sommers. Wie wird’s am kommenden Wochenende?

Ich kenne nur drei Rennstrecken weltweit, wo ein tüchtiger Regenguss einfach zur Tradition gehört: Nürburgring, Spa-Francorchamps – und natürlich Silverstone. Die Historie auf der ersten aller Formel-1-Rennstrecken in England hat gezeigt: Bei nasser Bahn haben wir einige fabelhafte WM-Läufe erlebt.

Für Silverstone gilt oft auch, was mir ein Einheimischer mal bei einer Schottland-Rundreise gesagt hat: «Ihnen gefällt unser Wetter nicht? Warten Sie bitte fünf Minuten, dann haben wir ein anderes.»

Was macht das Wetter am kommenden Wochenende? Aus heutiger Sicht wird das ein munteres Auf und Ab. Aus moderaten 17 und 20 Grad am Dienstag und Mittwoch wird es immer wärmer, der Höhepunkt ist am Freitag erreicht, bei 30 Grad.

Dann kühlt es ab, bei freundlicher Bewölkung, am Sonntag sollen nur noch 21 Grad erreicht werden. Das grosse Fragezeichen ist eine Kaltfront, die naht und Regen bringt. Sie soll erst am Montag eintreffen, aber es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Front nicht um Vorhersagen kümmert und ein wenig früher eintrudelt.



Damit Sie nichts von der ganzen Action aus Silverstone verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten TV-Termine zusammengestellt.





Britischer Grand Prix 2020 im Fernsehen

Freitag, 31. Juli

9.55: Sky Sport 1 – GP Ungarn Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30: 1. Freies Training

14.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30: 2. Freies Training

19.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

20.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 1. August

0.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

1.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.20: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.50: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 2. August

2.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Grossbritannien

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum GP Grossbritannien

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – GP Grossbritannien Wiederholung

22.00: Sky Sport 2 – GP Grossbritannien Wiederholung