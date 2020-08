Alex Albon: Hoffen auf Besserung in Belgien

Vor einem Jahr durfte Alex Albon in Belgien das Red Bull Racing-Cockpit von Pierre Gasly übernehmen und er bedankte sich mit dem 5. Platz dafür. Auch in diesem Jahr hofft er auf ein erfolgreiches Wochenende.

Auch wenn der Vergleich zum Teamkollegen Max Verstappen deutlich ausfällt: Alex Albon konnte in diesem Jahr einige beachtliche Aufholjagden und Überholmanöver zeigen. Der Red Bull Racing-Pilot fuhr etwa beim Steiermark-GP vom sechsten auf den vierten Platz vor. In Ungarn schaffte er es von Position 13 auf den fünften Platz. Im Grossbritannien-GP fuhr er von Startplatz 12 los und wurde Achter. Und beim darauffolgenden Jubiläumsrennen auf dem Silverstone-Rundkurs schaffte er es vom neunten Startplatz auf Position 5.

Doch beim jüngsten Kräftemessen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnte der 24-Jährige keinen Positionsgewinn verbuchen – er qualifizierte sich auf Platz 6 und beendete das Rennen als Achter – damit war er alles andere als zufrieden. Albon klagte: «Das war ein harter Nachmittag und ich bin nicht glücklich mit meinem Rennen. Es war wirklich knifflig da draussen und mir fehlte es auf jeder Reifenmischung an Grip.»

Dabei habe er seine Reifen geschont, beteuerte er nach dem Zieleinlauf. «Aber nach sechs oder sieben Runden waren sie wieder durch. Das war frustrierend und das Gegenteil von dem, was wir beim vorangegangenen Rennen in Silverstone erlebt haben. Wir müssen verstehen, warum es anders war, damit wir in Belgien zurückschlagen können.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss, was Albon verbessern muss. «Er muss an seiner Samstagsperformance arbeiten, denn mit seinem Renntempo kann er bei einer besseren Startposition bald um Podestplätze mitkämpfen. Denn am Sonntag ist er grossartig, seine Aufholjagd in Silverstone war phänomenal, einige Überholmanöver waren atemberaubend. Es geht also vor allem darum, sich auf einer schnellen Runde wohler zu fühlen.»

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung