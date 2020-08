James Allison: «Wolff ist ein fantastischer Leader»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff hat in Barcelona offenbart, dass er über seine künftige Rolle in der Formel 1 nachdenkt. Im Team der Sternmarke hoffen alle auf einen Verbleib des Wieners, wie James Allison betont.

Toto Wolff lenkt die Geschicke des Mercedes-Werksteams seit 2013, und die Mannschaft des deutschen Autobauers hat seither sechs Mal in Folge sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung den Titel geholt. Auch in diesem Jahr gibt die Sternmarke den Takt an, trotzdem macht sich Toto Wolff, dessen Vertrag mit Mercedes Ende 2020 ausläuft und noch nicht erneuert wurde, Gedanken über seine künftige Rolle.

Der Wiener erklärte am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya: ch will es nicht so drehen, dass es klingt, als würde ich gehen, denn das ist nicht der Fall. Es ist nur so, dass ich im Moment darüber nachdenke, wohin sich die Formel 1 entwickelt.» Persönliche Gründe und die Covid-19-Krise haben ihn dazu veranlasst, offenbarte er ausserdem.

Innerhalb des Mercedes-Teams hoffen alle auf einen Verbleib von Wolff, der wesentlich zum Erfolg des Rennstalls beigetragen hat. Technikchef James Allison betont im Channel-4-Interview: «Er hat über viele Jahre Stabilität ins Team gebracht und uns herausgefordert, die höchstmöglichen Standards zu erreichen.»

Dabei handle es sich um ein bewegliches Ziel, weiss der Ingenieur, der über die Arbeit hinter den Mercedes-Kulissen sagt: «Es wird immer mit viel Humor, Fairness und einem gewissen Grad an Freundlichkeit agiert, und das macht die Arbeit im Team zu einem grossen Vergnügen», schwärmt Allison, der auch beteuert: «Keiner von uns würde auch nur eine Sekunde die Wichtigkeit der Rolle von Toto in diesem Team unterschätzen.»

«Im Team ist er ein fantastischer Leader und nach aussen schützt er uns vor dem Haifischbecken, das die Formel 1 manchmal sein kann. Ich würde sagen, er war einer der wichtigsten Grundpfeiler für den Erfolg dieses Teams und ich hoffe, dass er noch viele Jahre an Bord bleibt», schwärmt der Brite.

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung