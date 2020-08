Formel-1-Boxenstopps: McLaren macht Fortschritte

McLaren-Teamchef Andreas Seidl freute sich im Rennen von Barcelona über die verbesserten Reifenwechsel. Der Deutsche mahnte aber auch: «Wir sind noch nicht so konstant und schnell, wie wir es uns wünschen.»

Geht es um die schnellsten Boxenstopps, hat nicht etwa das Weltmeister-Team von Mercedes die Nase vorn, sondern der frühere Dauersieger Red Bull Racing. Der Rennstall aus Milton Keynes ist für acht der zehn schnellsten Reifenwechsel in der bisherigen Saison verantwortlich, nur den siebt- und achtschnellsten Stopp der ersten sechs Saisonläufe hat nicht die Mannschaft von Teamchef Christian Horner, sondern das Williams-Team geschafft.

Beim schnellsten Boxenstopp der bisherigen Saison brauchte die Boxencrew von Red Bull Racing gerade einmal 1,9 sec, um alle vier Räder zu wechseln. Von solchen Zeiten ist das McLaren-Team noch weit entfernt, wie Teamchef Andreas Seidl weiss. Trotzdem freute er sich nach dem Rennen in Barcelona über die Verbesserungen, die sein Team beim Wechseln der Reifen erzielen konnte.

«Ich bin sehr glücklich mit der Performance der Boxencrew, denn wir hatten vier gute und schnelle Stopps, und das ist ein wichtiger Fortschritt, den wir als Team erzielt haben, um das Vertrauen wieder zu finden. Das ist unabdingbar, wenn du schnelle Stopps schaffen willst», weiss der Ingenieur.

Grosse Veränderungen bei der Arbeitsweise habe man nicht vorgenommen, beteuerte Seidl in seiner Medienrunde auf Nachfrage. «Nicht wirklich», winkte er ab. «Es war schlicht wichtig, dass wir im Detail analysieren, was bei den einzelnen Rennen schief gelaufen ist, wie wir das immer gemeinsam mit dem Team tun. Wir hatten in diesem Jahr ein paar Probleme, wir waren bei der Durchführung nicht immer auf Zack, aber wir hatten auch Probleme mit der Ausrüstung.»

«Es braucht Zeit, bis man das Vertrauen wieder aufgebaut hat», mahnte der 44-Jährige. «Wir haben im Winter ein paar Anpassungen beim Equipment vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir keine katastrophalen Boxenstopps mehr erleben. Und wir gehen ins Detail, wenn wir das Ganze mit den Jungs analysieren, um zu sehen, wie wir ihnen helfen können.»

«Das geschah auch nach dem Rennen in Silverstone und es ist schön, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat», fügte Seidl an, erklärte aber auch gleich: «Gleichzeitig wissen wir, dass wir noch nicht so konstant und schnell sind, wie wir es uns wünschen. Aber in Spanien haben wir definitiv einen guten Schritt nach vorne machen können.»

