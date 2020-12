Mercedes: FIA-Gebühr wegen Corona 1 Million niedriger

​Mercedes-Benz hat den Konstrukteurs-Pokal erfolgreich verteidigt. Nun bittet der Autosport-Weltverband FIA zur Kasse. Wegen der Coronakrise müssen die Dauer-Weltmeister 1 Million Dollar weniger zahlen.

Im Formel-1-Reglement ist verankert: Ein Grand-Prix-Rennstall muss sich beim Autosport-Weltverband FIA für die Weltmeisterschaft einschreiben, mit einer Basisgebühr von 556.509 Dollar, dazu mit einer Gebühr für jeden Punkt, der im Vorjahr erobert worden ist – 6677 Dollar pro WM-Punkt für den Weltmeister und 5563 Dollar für alle anderen neun Rennställe. Für Mercedes-Benz führte das vor einem Jahr zu einer happigen Rechnung: Um an der Formel-1-WM 2020 teilzunehmen, mussten sie 5.490.812 Dollar nach Paris überweisen!

Seit Beginn der Turbohybrid-Ära in der Formel 1 Anfang 2014 ist Mercedes in der Markenwertung ungeschlagen. Am meisten Punkte haben die Spezialisten aus Brackley (Chassis), Brixworth (Motor) und Stuttgart in der Saison 2016 erkämpft, nämlich 765 Zähler.

Aber in der Corona-Saison 2020 ist alles ein wenig anders. Statt wie geplant 22 wurden nur 17 Rennen ausgetragen, daher sinkt die Zeche, welche die Teams bezahlen müssen, bei Mercedes gemessen am Vorjahr um mehr als eine Million. Ferrari hat in der WM so schlecht abgeschnitten, dass sogar zwei Millionen Dollar weniger zu bezahlen sind.

Meldegebühren 2021

Mercedes-Benz: 4.382.430 Dollar

Red Bull Racing: 2.331.106

McLaren: 1.680.235

Racing Point: 1.641.294

Renault: 1.563.412

Ferrari: 1.285.262

AlphaTauri: 1.151.750

Alfa Romeo: 601.013

Haas: 573.198

Williams: 556.509



Zum Vergleich die Kosten in den Jahren zuvor.



Meldegebühren 2020

Mercedes-Benz: 5.490.812

Ferrari: 3.360.261

Red Bull Racing: 2.876.280

McLaren: 1.363.144

Renault: 1.062.742

Toro Rosso: 1.092.364

Racing Point: 962.608

Alfa Romeo-Sauber: 873.600

Haas: 712.273

Williams: 562.072



2019

Mercedes-Benz: 4.573.198

Ferrari: 3.463.059

Red Bull Racing: 2.678.587

Renault: 1.145.770

Haas: 996.101

McLaren: 836.110

Force India: 784.500

Sauber: 763.856

Toro Rosso: 686.441

Williams: 552.255



2018

Mercedes-Benz: 4.653.720

Ferrari: 3.210.170

Red Bull Racing: 2.415.376

Force India: 1.481.235

Williams: 944.491

Renault: 810.305

Toro Rosso: 789.661

Haas: 758.695

McLaren: 670.958

Sauber: 541.933



2017

Mercedes-Benz: 5.254.538

Red Bull Racing: 2.931.476

Ferrari: 2.570.206

Force India: 1.408.981

Williams: 1.228.346

McLaren: 905.324

Toro Rosso: 841.271

Haas: 665.797

Renault: 557.416

Sauber: 526.450



2016

Mercedes-Benz: 4.870.510

Ferrari: 2.725.036 (428)

Williams: 1.842.505 (257)

Red Bull Racing: 1.481.235 (187)

Force India: 1.218.024 (136)

Lotus: 918.686 (78)

Toro Rosso: 861.915 (67)

Sauber: 701.924 (36)

McLaren-Honda: 655.475 (27)

Manor: 516.128 (0 Punkte)

HaasF1: 516.128 (2016 erstmals am Start, daher 0 Punkte)