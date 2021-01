Mercedes: Frederik Vesti im Nachwuchsprogramm

​Mercedes-Benz hat einen fünften Piloten ins Nachwuchsprogramm aufgenommen, Frederik Vesti. Potenzielle Nachfolger für Lewis Hamilton kommen aus Jamaica, Estland und Dänemark.

Nach mehr als einem Jahr hat Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz einen weiteren Nachwuchspiloten ins Förderprogramm geholt, den 19jährigen Frederik Vesti. Der Däne aus Vejle (Süd-Dänemark) hat die Formel-3-Saison 2020 als Gesamtvierter abgeschlossen, hinter dem Australier Oscar Piastri (Alpine-Nachwuchsfahrer), dem Franzosen Théo Pourchaire (Sauber Junior Team) und dem US-Amerikaner Logan Sargeant.

Vestis Saisonbilanz darf sich sehen lassen – in 18 Rennen punktete er 13 Mal, er stand vier Mal auf dem Siegerpodest, in den letzten fünf Rennen der Saison drei Mal. 2020 fuhr er für den Rennstall Prema, 2021 wird er in der Formel 3 bleiben, greift dann aber für ART ins Lenkrad.

Vesti ist damit das fünfte Mitglied des Mercedes-Juniorenprogramms, nach dem Engländer George Russell, dem Italiener Andrea Kimi Antonelli, des Estländer Paul Aron und dem Jamaicaner Alex Powell.

«Von solch einer Chance habe ich immer geträumt», sagt Vesti. «Es ist fabelhaft, für das beste Team der Welt arbeiten zu können, das ist wie ein Turbo für meine Karriere. Ich bewundere Mercedes sehr für ihre Mentalität. Sie wählen jünge Fahrer mit Bedacht, also bin ich sehr stolz, Teil dieses Programms zu sein. Ich bedanke mich bei Toto Wolff für das Vertrauen, ich werde Mercedes nicht enttäuschen.»

Zur kommenden Saison mit ART sagt Vesti: «Ein neues Umfeld wird mir dabei helfen, mich weiter zu entwickeln. ART hat mit jungen Piloten enormen Erfolg gehabt.»



ART wurde 1996 vom heutigen Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur gegründet. Seither wurden in der Formel 2, GP2, Formel 3 und GP3 insgesamt 19 Fahrer- und 19 Team-Titel gewonnen und mehr als 200 Siege erobert. 25 spätere Formel-1-Fahrer sind durch die ART-Schule gegangen, darunter Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon, Adrian Sutil, Romain Grosjean und Stoffel Vandoorne.



Die Formel-3-Saison 2021 soll am 8. Mai auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien beginnen.





Die fünf Mercedes-Junioren

George Russell (22) aus England

Im Programm seit 2017, GP-Pilot bei Williams



Andrea Kimi Antonelli (14) aus Italien

Seit 2018, Kartfahrer



Paul Aron (16) aus Estland

Seit 2019, 2020 in der Formel Renault



Alex Powell (13) aus Jamaica

Seit 2019, Kartfahrer



Frederik Vesti (19) aus Dänemark

Seit 2021, 2021 in der Formel 3