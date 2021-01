Ferrari: Das Fiorano-Testprogramm für Sainz & Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc darf am Dienstag in Fiorano ausrücken

Gleich 7 Ferrari-Piloten dürfen ab Montag in Fiorano für 5 Tage im GP-Auto von 2018 auf die Bahn. Mit dabei sind die beiden Formel-1-Stammpiloten Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie Nachwuchshoffnung Mick Schumacher.

Nur drei Testtage dürfen die Formel-1-Rennställe in diesem Winter absolvieren, bevor es in die neue Saison geht. Besonders für jene Fahrer, die das Team gewechselt haben, ist die verkürzte Streckenzeit eine Herausforderung. Damit die Abläufe beim Saisonstart trotzdem sitzen, darf Ferrari-Teamneuling Carlos Sainz deshalb im SF71H von 2018 in Fiorano eineinhalb Testtage bestreiten.

Das Auto, das bereits am 23. Juni 2020 in Mugello und am 30. September 2020 in Fiorano zu Testzwecken eingesetzt worden war, wird ab Montag, 25. Januar, fünf Tage lang im Einsatz sein. Sainz bekommt den ganzen Mittwoch (27.1.) und den Donnerstagvormittag, um sich an alle Abläufe und das neue Lenkrad zu gewöhnen.

Danach übergibt der Madrilene das Steuer an Mick Schumacher, der in diesem Jahr mit dem Haas-Team sein GP-Debüt bestreiten wird. Der Formel-2-Champion, der zur Ferrari-Nachwuchstruppe gehört, darf auch am Freitagvormittag im 2018er-Ferrari Platz nehmen, bevor Driver-Academy-Kollege Callum Ilott am Nachmittag als Letzter Gas gibt.

Ferrari-Hoffnungsträger Charles Leclerc ist am Dienstag (26.1.) im Einsatz, Tags zuvor bestreitet das Nachwuchs-Trio Giuliano Alesi, Marcus Armstrong und Robert Shwartzman den Test-Auftakt. Leclerc muss vor dem Testeinsatz einen negativen Corona-Test vorweisen können, denn der Monegasse wurde am 14. Januar positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. Seitdem befindet sich der 23-Jährige in der zehntägigen Quarantäne, die in Monaco in diesem Fall vorgeschrieben ist.

Ferrari-Testprogramm

Montag, 25. Januar: Alesi, Armstrong, Shwartzman

Dienstag, 26. Januar: Leclerc

Mittwoch, 27. Januar: Sainz

Donnerstag, 28. Januar: Sainz, Schumacher

Freitag, 29. Januar: Schumacher, Ilott

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi