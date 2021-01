Jenson Button über Williams: Keine Angst vor Wandel

GP-Veteran Jenson Button wird dem Williams-Team künftig als Berater zur Seite stehen. Der Weltmeister von 2009 ist überzeugt: Die neuen Besitzer des Traditionsrennstalls sind offen für Veränderungen.

Wie schon Alex Wurz vor ihm wird auch GP-Rentner Jenson Button als Williams-Berater im Formel-1-Fahrerlager wirken. Der Brite wird dabei nicht nur mit der Team-Führung, sondern auch mit den Stammfahrern Nicholas Latifi und George Russell sowie mit den Nachwuchspiloten Jack Aitken und Roy Nissany zusammenarbeiten.

Button ist sich sicher, dass die neuen Besitzer des Traditionsteams aus Grove von Dorilton Capital, die das Team von Mitbegründer Frank Williams und Tochter Claire im vergangenen Jahr übernommen haben, offen für Veränderungen sind, um das Blatt zu wenden und einen Weg aus der seit Jahren andauernden Leistungskrise zu finden.

Im Interview auf «Skysports.com» erklärt der 15-fache GP-Sieger: «Ich denke, sie fürchten keine Veränderungen. Alle Formel-1-Teams haben ihre eigene Herangehensweise und Arbeitsmethoden. Und ich denke, in diesem Bereich versucht Williams etwas zu ändern. Sie haben keine Angst davor, etwas zu verändern und die Leute, die an der Spitze stehen, verfügen über viel Erfahrung.»

«Natürlich verändert sich die Lage im Laufe der Zeit und die Leute kommen und gehen, aber das Kernteam ist immer noch an Bord», fügt Button selbstbewusst an. «Sie sind eine Weltmeister-Truppe, die mehrere Titel gewonnen hat und ich freue mich darauf, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich werde alles daran setzen, dem Team zu helfen und es wird an jedem Einzelnen liegen, 100 Prozent zu geben. Es braucht die Leidenschaft von jedem Mitarbeiter und es darf nicht einfach nur ein Job sein, denn nur wenn die Leidenschaft und Liebe für den Sport da ist, können wir wieder vorne mitkämpfen», weiss der 41-jährige GP-Veteran.

