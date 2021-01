James Allison über die Reifensorgen der GP-Stars

Mercedes-Technikchef James Allison weiss, mit welchen Reifensorgen die GP-Stars zu kämpfen haben. Der Ingenieur beschreibt das «Graining»-Phänomen und erklärt, wie sich das auf das Fahrverhalten auswirkt.

Körnende Reifen sind ein weit verbreitetes Problem in der Formel 1, selbst die Besten müssen sich damit herumquälen, wie Lewis Hamilton im vergangenen Jahr etwa in Portugal bewiesen hat. Der Mercedes-Pilot, der den Sieg in Portimão feierte und sich zwei Rennen später zum siebenfachen Weltmeister krönen liess, klagte im ersten Stint erst über seine Reifen, bevor er auf dem gleichen Reifensatz das Gegenteil behauptete.

Mercedes-Technikchef James Allison lieferte in der Rennanalyse die Erklärung dafür: «Es ist relativ einfach zu erklären. Seine Reifen körnten, er kämpfte also mit dem sogenannten Graining, das war vor allem für die Fahrer auf der weichen Mischung ein Problem im Rennen. Aber selbst auf dem Medium-Reifen, auf dem Lewis startete, trat das Phänomen auf, wenn auch nicht so stark.»

Und der Ingenieur schilderte: «Graining tritt auf, wenn der Gummi der Lauffläche so gut auf dem Asphalt haftet, dass er in den Kurven nicht das tut, was das Auto von ihm verlangt. Der Gummi wird durch die Kraft, die auf den Reifen wirkt, immer mehr gedehnt, weil ein Teil auf dem Asphalt klebt und das Auto in eine andere Richtung zieht. An einem bestimmten Punkt dehnt er sich so sehr, dass er reisst und Teile davon auf dem Asphalt kleben bleiben. Das Körnen beschleunigt die Abnutzung des Reifens, reduziert die Haftung und gibt dem Fahrer kein gutes Gefühl, weil es im Normalfall zu Untersteuern führt und Rundenzeit kostet.»

«Als Lewis also sagte, er habe ein Problem mit dem linken Vorderreifen, berichtete er gerade über das einsetzende Graining. Aber glücklicherweise führt das Phänomen des Körnens nicht immer dazu, dass der Reifen so stark abbaut, dass man ihn auswechseln muss. Manchmal ist der Gummi in der Lage, damit fertig zu werden. Man spricht dann davon, dass die Reifen gereinigt seien. Das ist der Punkt, an dem das Graining tatsächlich aufhört, wenn eine bestimmte Menge Gummi abgerissen wurde. Und genau das ist bei Lewis passiert», schilderte Allison.

Hamilton habe mit seinen späteren Aussagen nur deutlich machen wollen, dass die Körnung nicht schlimmer wurde und er im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten gute Rundenzeiten fahren konnte. «Er wollte uns damit sagen: 'Die Reifen sind gut, lasst mich in Ruhe weiter diese wirklich starken Rundenzeiten fahren'», fügte der 52-Jährige an.

