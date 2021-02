Aston Martin: Ehrgeiziges Ziel & Spass für Vettel

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer erklärt das ehrgeizige Ziel für die Saison 2021 und betont, warum er zuversichtlich ist, dass Neuzugang Sebastian Vettel die gewünschte Leistung liefern wird.

Mit neuem Namen, neuen Farben und Neuzugang Sebastian Vettel schlägt der Rennstall aus Silverstone, der zuletzt als Racing Point in der Formel-1-WM antrat, in diesem Jahr ein neues Kapitel in der Team-Geschichte auf. Der vierfache Weltmeister bringt neuen Schwung und grosse Hoffnungen in die Mannschaft von Teambesitzer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance als Stallgefährte an der Seite von Vettel um WM-Punkte kämpfen wird.

«Lance wird von Seb lernen», ist Otmar Szafnauer überzeugt. Im RTL-Interview warnt der Teamchef aber auch: «Es wird nicht einfach für Seb, denn Lance ist sehr, sehr schnell, wie er auch auf nasser Bahn schon bewiesen hat.» Der 56-jährige Rumäne glaubt dennoch, dass der Deutsche und der junge Kanadier gut zusammenarbeiten werden. «Das habe ich bei unseren Fahrern immer geschätzt und das erwarte ich auch von ihnen», stellt er klar.

Die Beiden seien in erster Linie Teamkollegen und erst an zweiter Stelle Konkurrenten, betont Szafnauer. «Sie werden voneinander lernen und das wird das Team als Ganzes voranbringen», ist er sich sicher. Und er glaubt auch, dass Vettel wieder zur alten Form zurückfinden wird. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass er hier das bestmögliche Niveau erreichen kann. Man vergisst mit 33 nicht, wie man ein Rennauto schnell bewegt. Er wird der Welt beweisen, dass er mit der richtigen Umgebung und Motivation den Spass wiederfinden und einen tollen Job machen kann», prophezeit er.

Das muss Vettel auch, will er das ehrgeizige Ziel, den dritten WM-Rang in der Team-Wertung zu erobern, auch erreichen. Szafnauer sagt dazu: «Wir hatten den dritten Platz im vergangenen Jahr schon im Blick und ich denke, McLaren hatte nicht ansatzweise so viel Pech wie wir. Wir hätten Dritter werden müssen und deshalb macht es auch Sinn, den dritten Platz als Ziel auszurufen.» Natürlich wäre es grossartig, noch weiter nach vorne zu kommen, fügt der Teamchef auf die entsprechende Nachfrage an. «Es wäre super, wenn wir Red Bull Racing und Mercedes einen Kampf liefern können.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi