Günther Steiner: «Dann haben sie ein Problem»

Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich für das Rookie-Jahr mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin bescheidene Ziele gesteckt. Der Südtiroler stellt auch klar, was die beiden Teamkollegen dürfen – und was nicht.

Für das Haas-Team beginnt 2021 ein neues Kapitel, der US-Rennstall tritt mit den beiden Formel-1-Neulingen Mick Schumacher und Nikita Mazepin an. Entsprechend viel Geduld will Teamchef Günther Steiner mit dem Duo aufbringen. Im RTL/ntv-Interview beteuert er: «Für mich wäre es ein Erfolg, Ende des Jahres zwei Fahrer zu haben, die viel gelernt haben und bereit sind für 2022, so dass wir dann keine Fehler mehr machen.»

Der Südtiroler, der bekannt dafür ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, bleibt auch bei der Formulierung des Saisonziels gnädig: «Es wäre ideal, Alfa Romeo und Williams hinter uns zu lassen.» Gleichzeitig warnt er: «Das wird schwierig, es wird wieder ein Fight wie letztes Jahr.» Grund zur Hoffnung biete der verbesserte Ferrari-Motor, der im Heck der Haas-Autos brummt.

«Den hat Alfa zwar auch drin, aber vielleicht können wir Williams gegenüber etwas aufholen, ansonsten ist im Moment nicht viel mehr drin, weil wir im vergangenen Jahr einfach zu weit weg waren», sagt Steiner, der seinen Fahrern eine Chance geben will, sich zu entwickeln.

«Am Ende des Jahres sollten wir immer noch zwei junge, aber eben auch erfahrene Fahrer haben. Zwei 'jung-erfahrene' Fahrer sollten rauskommen», scherzt der 55-Jährige. Der 21-jährige Deutsche und sein gleichaltriger Teamkollege aus Russland dürfen denn auch gegeneinander kämpfen, müssen dabei aber eine wichtige Regel befolgen.

«Wenn sie kämpfen, ohne das Team zu schädigen, habe ich auch kein Problem damit. Nur, wenn sie sich ins Auto fahren, dann kriege ich ein Problem und dann haben sie ein Problem», stellt Steiner klar.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi