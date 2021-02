Formel 1: Künftig keine 3 aufeinanderfolgende Rennen 06.02.2021 - 13:16 Von Rob La Salle

Formel 1 © LAT Formel-1-CEO Stefano Domenicali

Formel-1-CEO Stefano Domenicali weiss, dass der WM-Kalender 2021 die Teammitglieder stark fordert. Der Italiener erklärt: In Zukunft will man nicht mehr mit Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden planen.