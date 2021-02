Lando Norris: Sechs gute Gründe, sich zu freuen

McLaren-Talent und Publikumsliebling Lando Norris hat gleich mehrere Gründe, sich auf den Start der diesjährigen Formel-1-Saison zu freuen. Der 21-jährige Brite zählt sie auf.

Im vergangenen Jahr bestritt Lando Norris seine zweite Formel-1-Saison mit dem McLaren-Team und der 21-Jährige durfte gleich mehrmals jubeln. Bereits beim Saisonauftakt in Österreich erkämpfte er den dritten Rang und damit seinen ersten GP-Podestplatz, als drittjüngster GP-Pilot in der Geschichte der WM.

In der Folge schaffte es Norris zwar kein zweites Mal aufs Treppchen, von den 17 WM-Läufen 2020 beendete er allerdings nur vier nicht in den Punkten. Am Ende belegte er den neunten Gesamtrang, sein bisheriger Teamkollege Carlos Sainz – der sich in Richtung Ferrari verabschiedet hat – schaffte es in Monza als Zweiter aufs Podium und belegte am Ende den sechsten Platz in der Endabrechnung. Das Team durfte den dritten Rang in der Team-Wertung bejubeln.

Aber nicht nur der Blick zurück lässt Freude aufkommen, wie Norris in einem Beitrag auf der Team-Website verrät. Er zählt gleich sechs gute Gründe auf, sich auf die anstehende Saison zu freuen. «Am meisten freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit jedem Teammitglied, ob an der Strecke oder im Werk. Das geht vom Abbau des Autos nach den Rennwochenenden bis hin zu den Stunden, die ich im Simulator verbringe. Ich freue mich schon darauf, dem Team in allen Bereichen zu helfen.»

Natürlich gehört auch die Rückkehr ins Cockpit eines Formel-1-Renners zu den positiven Seiten des Saisonstarts. «Es dürfte wenig überraschen, dass ich es kaum erwarten kann, mich wieder ans Steuer eines Formel-1-Autos zu setzen. Ich fuhr den MCL35M bereits im Simulator, aber ich kann noch nicht sagen, wie er sich anfühlen wird. Es scheint, als wäre das letzte Rennen in Abu Dhabi schon Ewigkeiten her, und ich kann es nicht erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen und eines der schnellsten Autos der Welt am Limit zu bewegen», schwärmt Norris.

Daniel Ricciardo im Fokus

Dass mit Daniel Ricciardo eine neue Herausforderung als Teamkollege an Bord kommt, sieht der ehrgeizige Rennfahrer auch als Vorteil an. «Ich freue mich darauf, nicht nur weil er ein guter Kerl ist, sondern weil ich gerne die Arbeitsweise meiner Teamkollegen kennenlerne. Daniel hat viel Erfahrung, er fuhr für grosse Teams und hat viele Podestplätze erzielt. Er weiss, wie man GP-Siege einfährt und ich bin gespannt, wie er ein Auto bewegt und wie seine Arbeitsweise aussieht», sagt er.

Ganz generell sorge das Unbekannte, das vor ihm liege, für mehr Vorfreude, erklärt Norris: «Keine Saison gleicht der anderen und ich liebe dieses Gefühl, ins Ungewisse zu blicken. Das ist mit ein Grund, warum die Formel 1 so speziell ist. Du weisst in keinem Rennen, was passieren wird, alles ist möglich. Es dreht sich nur darum, sich auf alles Neue, das die Saison mit sich bringt, einzulassen – neue Leute, neue Beziehungen, neue Gegner und neue Autos.»

Und was ist mit den Strecken? Dazu sagt Norris: «Der WM-Kalender umfasst diese Saison neue Kurse, aber ich freue mich darauf, hoffentlich wieder auf einige Strecken zurückkehren zu können, auf denen wir im vergangenen Jahr nicht fahren konnten – wie etwa Texas, Suzuka oder Singapur. Das sind einige meiner Lieblingsorte, nicht nur wegen der Pisten, sondern auch wegen der grossartigen Kultur, die wir dort erleben dürfen, und natürlich auch weil die Fans so super sind. Ich hoffe wirklich, dass wir in diesem Jahr mehr Fans sehen werden, wir vermissen sie sehr.»

Schliesslich freut sich Norris auch darauf, mit neuen Helmdesigns zu begeistern: «Ich liebe die kreative Seite meiner Arbeit und ich mag es, neue Helmdesigns zu entwerfen und mit verschiedenen Designern zu arbeiten. Ich werde in diesem Jahr nicht ganz so viel unternehmen, aber ich habe einige spezielle Designs geplant, die nur einmal zum Einsatz kommen sollen. Daran arbeiten wir derzeit.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi