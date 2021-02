F1-Präsentationen 2021: Fünf Termine fehlen noch

Lewis Hamiltons neuer Dienstwagen wird am 2. März enthüllt

Erst die Hälfte der Formel-1-Teams hat bisher bestätigt, wann der Renner für die diesjährige Saison enthüllt wird. Den Anfang macht bisher McLaren: Das 2021er-Modell aus Woking wird bereits Mitte Februar präsentiert.

Die Formel-1-Saison 2021 kommt in grossen Schritten näher und auch wenn der Saisonstart durch die Corona-bedingte Verschiebung des Australien-GP in Melbourne auf den Herbst nach hinten gerückt ist, bleibt den Teams und Fahrern immer weniger Zeit zur Vorbereitung auf den neuerlichen WM-Kampf. Mitte März werden in Bahrain die Testfahrten über die Bühne gehen, knapp einen Monat vorher beginnen die Teams mit ihren Auto-Präsentationen.

Bisher hat erst die Hälfte der Rennställe ihren Präsentationstermin bestätigt, wobei McLaren nach aktuellem Stand am 15. Februar den Anfang macht. Der MCL35M wird im Rahmen einer Live-Übertragung im prächtigen McLaren Technology Centre in Woking enthüllt. Es wird der erste McLaren mit Mercedes-Power seit 2014 sein, in dem Lando Norris und Neuzugang Daniel Ricciardo in diesem Jahr angreifen werden.

Vier Tage später lässt AlphaTauri die Hüllen fallen – am 19. Februar wird der AT02-Honda erstmals gezeigt, mit dem Pierre Gasly und das japanische Talent Yuki Tsunoda auf WM-Punktejagd gehen werden. Am 22. Februar ist dann Alfa Romeo an der Reihe, der Rennstall aus dem Zürcher Oberland hat als Veranstaltungsort auf Wunsch von Titelsponsor Orlen die polnische Hauptstadt Warschau gewählt.

Erst am 2. März wird der neue Mercedes von Champion Lewis Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas gezeigt, am 5. März folgt dann das Williams-Team mit der Enthüllung des FW43B dem Beispiel der Weltmeister-Truppe. Wann genau der neue Ferrari gezeigt wird, ist noch nicht bekannt, Teamchef Mattia Binotto verriet in einer Presserunde im Dezember, dass die Präsentation anders als beim 2020er-Modell ablaufen wird.

«Diesmal werden wir erst in einer Veranstaltung das Team und die Fahrer den Fans, Partnern und Journalisten präsentieren. Aber es wird vielleicht eine zweite Präsentation geben, die direkt im Rahmen der Wintertestfahrten stattfinden wird und bei der wir das Auto enthüllen werden. Und das wird anders ablaufen», offenbarte der Ingenieur.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi