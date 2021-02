Daniel Ricciardo: «Ich habe keine Kristallkugel»

McLaren-Teamneuling Daniel Ricciardo hofft, dass McLaren von den umfassenden Regeländerungen profitieren wird, die nach 2021 umgesetzt werden. Das Gefühl stimmt, betont der Australier.

Bereits als Daniel Ricciardo das Red Bull Racing Team nach der Saison 2018 in Richtung Renault verliess, sprach der Australier von der vielversprechenden Entwicklung und den ehrgeizigen Zielen der Franzosen. Dennoch blieb er nur zwei Jahre beim Rennstall aus Enstone, in diesem Jahr fährt der Mann mit dem berühmten Grinsen für das McLaren-Team.

Und auch diesmal verweist Ricciardo auf die Fortschritte, die sein Brötchengeber in den jüngsten Jahren machen konnte. «Ich habe keine Kristallkugel, es fühlte sich auf jeden Fall richtig an, Red Bull Racing oder Renault zu verlassen. Weiss ich, wie es ausgehen wird? Natürlich nicht. Aber ich denke, dass McLaren in den vergangenen Jahren die richtigen Schritte unternommen hat, um sich auf die Regeländerungen vorzubereiten, die 2022 umgesetzt werden», erklärt er.

Die neue Formel-1-Ära könnte das Kräfteverhältnis im Feld durcheinanderwirbeln, «und alles, was ich bei McLaren gesehen und erfahren habe, lässt mich aufgeregt in die Zukunft blicken», schwärmt der 31-Jährige, der in seine elfte GP-Saison startet. Er arbeite hart daran, sich ins Team zu integrieren, beteuert er. «Aber es ist nicht einfach, wirklich Teil des Teams zu werden und nicht nur beim Fahren, sondern auch bei der Entwicklung und Strategie seinen Beitrag zu leisten.»

«Ich hatte bereits sehr viele Meetings im McLaren Technology Centre, nicht nur mit meinem Ingenieur, sondern mit der ganzen Abteilung», offenbart Ricciardo, der in allen Bereichen des Rennteams eine Rolle spielen will. «Das ist viel wirkungsvoller als wenn man sich nur aufs Fahren konzentriert.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi