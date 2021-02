Andreas Seidl (McLaren): «Wir brauchen mehr Zeit»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl spricht von einer positiven Energie, die in seiner Mannschaft zu spüren ist. Gleichzeitig mahnt der Deutsche: «Wir müssen angesichts unserer Möglichkeiten realistisch bleiben.»

Mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung hat McLaren im vergangenen Jahr erreicht, was man sich vorgenommen hatte. Entsprechend viel Schwung konnte die Mannschaft von CEO Zak Brown mit in die Winterpause nehmen. Dieser ist auch wenige Wochen vor dem Saisonstart in Bahrain noch zu spüren, wie Teamchef Andreas Seidl im Rahmen der Team-Präsentation erklärte.

«Es ist eine positive Energie spürbar», schilderte der Deutsche am gestrigen Montag. «Natürlich haben wir mit Lando Norris und Daniel Ricciardo erneut eine der stärksten Fahrerpaarungen im Fahrerlager und wir werden auch den Weltmeister-Motor im Auto haben», zählte er daraufhin die Hauptfaktoren auf, die Grund zur Hoffnung geben.

Gleichzeitig warnte der Kopf der britischen Mannschaft: «Wir dürfen aber nicht vergessen, wie hart der Kampf im vergangenen Jahr war und wir haben den grössten Respekt vor unseren Gegnern, gegen die wir 2020 gekämpft haben. Wir legten uns mit Werksteams an, die eine sehr viel modernere Infrastruktur haben. Wir können also optimistisch in die Saison starten, gleichzeitig müssen wir aber angesichts unserer Möglichkeiten realistisch bleiben.»

«Wir brauchen einfach noch mehr Zeit, um unsere Pläne für die Rückkehr an die Spitze ganz umzusetzen», erklärte Seidl, und verwies etwa auf den neuen Windkanal, dessen Vorteile nicht gleich zum Tragen kommen. «Es wird etwa zwei Jahre dauern, bis diese erkennbar sind», mahnte der Ingenieur zu Geduld. «Bis dann sind wir schlicht eingeschränkt.»

Das Ziel ist klar: «Wir wollen als Team, mit dem Auto und bei unserer Arbeitsweise den nächsten Schritt nach vorne machen. Wir wollen noch näher an Mercedes und Red Bull Racing heranrücken, und die nächsten Schritte sind entscheidend, um in Zukunft wieder ganz vorne mitkämpfen zu können», betonte der 45-Jährige.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi