Juan Manuel Correa: Emotionales Comeback

533 Tage nach dem Horror-Crash von Spa-Francorchamps hat Juan Manuel Correa sein Comeback im Cockpit eines Formelrenners gegeben. Der US-Amerikaner rückte im GP3-Auto auf dem Circuit Paul Ricard aus.

Dass Juan Manuel Correa überhaupt wieder Rennen fahren kann, hat der in Ecuador geborene US-Amerikaner den Ärzten zu verdanken, die sich nach dem Horror-Crash in Belgien um ihn gekümmert haben. Der heute 21-Jährige verletzte sich am 31. August 2019 im Formel-2-Rennen schwer, der Franzose Anthoine Hubert kam bei dem Unfall ums Leben.

Correa musste zwei Dutzend Operationen über sich ergehen lassen, mehr als ein Jahr lang war er mit einem Fixierungsgerüst am rechten Bein unterwegs, erst im Oktober 2020 wurde er den so genannten Fixateur los. Am 1. Februar bestätigte der ART-Rennstall, dass man Correa in diesem Jahr in der Formel 3 antreten lasse.

Nun hat der in Miami lebende Rennfahrer seine ersten Runden im Formelauto gedreht: Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet rückte er im GP3-Renner aus, der von 2013 bis 2015 in der gleichnamigen Vorgänger-Serie der Formel 3 zum Einsatz gekommen ist. «533 Tage nach Spa sass ich zum ersten Mal wieder am Steuer eines Formel-Fahrzeugs», erklärte er hinterher in den sozialen Medien.

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel mir das bedeutet», fügte Correa an. «Ich kann nur allen, die mich bis jetzt unterstützt haben, danken. Anthoine war heute auch bei mir», ergänzte der GP3-Zwölfte von 2018, der seine Sitzprobe für die Formel-3-Saison bereits in der vergangenen Woche hinter sich gebracht hat.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi