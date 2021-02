Lando Norris (McLaren): Trotz Regens viel gelernt

​Der englische Traditionsrennstall McLaren hat die ersten Runden mit dem 2021er Modell MCL35M gedreht. Lando Norris sagt: «Leider hat das Wetter nicht mitgespielt, aber wir haben dennoch viel gelernt.»

Das nennen wir mal eine echte Rennwagentaufe: McLaren hat den 2021er Rennwagen des Typs MCL35M erstmals auf die Piste gebracht, am 16. Februar rückte das zweitälteste Formel-1-Team mit dem Auto von Daniel Ricciardo und Lando Norris nach Silverstone aus – bei trübem Winterwetter für einen Filmtag.

McLaren wollte mit einer frühen Präsentation und ersten Runden sicherstellen, dass nach der Umstellung von Renault- auf Mercedes-Motoren alles funktioniert. Zur Erinnerung: Bei einem Filmtag darf ein Rennstall maximal 100 Kilometer fahren, grundsätzlich für Werbeaufnahmen. Ein Rennstall darf den Ort selber wählen. Der Filmtag wird oft für eine erste Funktionskontrolle des neuen Autos benutzt, so wie nun von McLaren.

Der 21jährige Engländer Lando Norris sagte nach seinen Runden: «Es hat sich sehr gut angefühlt, wieder Formel 1 fahren zu können. Es ist immer ein schöner Moment, wenn das Ergebnis der Arbeit eines ganzen Rennstalls auf die Strecke kommt.»

«Leider hat das Wetter nicht mitgespielt, aber wir haben dennoch viel gelernt – selbst wenn es bei solchen Bedingungen schwierig ist, ein Gefühl für den Wagen aufzubauen. Es gab ein paar kleine Momente des Über- und Untersteuerns auf nasser Bahn.»



Der Brite aus Bristol, 2019 WM-Elfter und 2020 WM-Neunter, hat sich vorgenommen: «Ich will mich in der kommenden Saison stärker einbringen. Ich will mehr dazu beitragen, dass wir Fortschritte erzielen. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber diese Arbeit hat schon begonnen – mit ersten Kommentaren in Sachen, wie bequem es mir im Wagen ist und was ich vom Auto bezüglich Fahrbarkeit erwarte.»



McLaren-CEO Zak Brown erwartet einen noch härteren Mehrkampf im Mittelfeld, zwischen den Rennställen McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari und AlphaTauri. Dieser Ansicht ist auch Lando Norris: «Wenn 2020 der Vorgeschmack war, dann wissen wir – jeder Fahrer dieser Rennställe ist ein direkter Gegner, und wenn du die Arbeit nicht auf den Punkt bringst, startest du nicht aus den Top-Ten und holst auch keine Punkte. Das wird eine ganz enge Kiste.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi