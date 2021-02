McLaren MCL35M-Mercedes: Im Grunde ein neues Auto

Der neue McLaren feierte bereits heute in Silverstone seine Streckenpremiere, erst rückte Lando Norris damit aus...

Auch wenn der neue McLaren auf den ersten Blick sehr an seinen Vorgänger erinnert, betont McLaren-Technikchef James Key: «Im Grunde mussten wir das ganze Auto neu designen.»

Das McLaren-Team hat als erster Formel-1-Rennstall den neuen GP-Renner für die Saison 2021 vorgestellt. Bereits am heutigen Dienstag feierte der McLaren-MCL35M seine Streckenpremiere in Silverstone. Dabei musste das britische Traditionsteam eine besonders grosse Herausforderung meistern, denn es war das einzige im Feld, das in diesem Winter den Motorenpartner gewechselt hat.

Statt des Renault-Triebwerks brummt nun der Weltmeister-Motor von Mercedes im Heck des Dienstwagens von Daniel Ricciardo und Lando Norris. Der Wechsel forderte die Ingenieure im McLaren Technology Centre in Woking besonders stark, wie Technikchef James Key betont. «Unsere Herausforderung war einmalig, denn wir sind das einzige Team, das den Motorenlieferanten gewechselt hat», erklärt er.

«Und die Aufgabe wurde durch die Coronakrise noch erschwert, die den Sport für mehrere Monate in den Stillstand zwang. Uns blieb dadurch nicht nur weniger Zeit, wir mussten auch einen grossen Teil der Aufgaben von Zuhause aus erledigen. Das hat von allen Teammitgliedern einen besonders grossen Einsatz gefordert», fügt der Brite an.

Die Zusammenarbeit mit Mercedes sei grossartig, betont der Brite. «Sie haben bei der aktuellen Motorengeneration die Messlatte gesetzt, allerdings besteht mittlerweile kaum ein Leistungsunterschied bei den Motoren», erklärt er, und verweist auf die umfangreichen Anpassungen, die wegen des Motorenwechsels nötig wurden.

«Viele der Mercedes-Komponenten sind anders dimensioniert als die Teile, die wir zuvor eingesetzt haben, deshalb mussten wir im Grunde das ganze Auto neu designen – und zwar im Rahmen des Erlaubten, denn wir mussten die Regeln bezüglich der Homologation beachten. Wir haben ein neues Chassis, ein neues Getriebe und ein neues Sprit- und Hydraulik-System sowie ein neues elektrisches Getriebe», zählt der 49-Jährige auf.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine F1 (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi