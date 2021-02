F1-Doku «Drive to Survive»: Neue Folgen ab 19. März

Für den Formel-1-Saisonauftakt müssen sich die GP-Fans bis zum Wochenende des 28. März gedulden. Die dritte Staffel der Netflix-Doku «Drive to Survive» gibt es bereits vor dem Startschuss.

In zehn Episoden wird in der dritten Auflage der erfolgreichen Netflix-Serie «Drive to Survive» die von der Coronakrise bestimmte Saison 2020 aus der Perspektive der Fahrer, Teamchefs und anderen Beteiligten gezeigt. Die Fans dürfen sich freuen: Die dritte Staffel wird ab dem 19. März und somit noch vor dem Saisonauftakt in Bahrain (28. März) veröffentlicht.

Im Zentrum der Saison 2020 stehen nicht nur die Erfolge von Champion Lewis Hamilton, der auf dem Weg zum siebten Titel neue Rekorde aufstellte, sondern auch die Überraschungssiege von Sergio Pérez und Pierre Gasly. Und natürlich kommen auch die Macher von «Box to Box Films» nicht um das Thema Corona.

Einen ersten Einblick in die neue Staffel bietet ein kurzes YouTube-Video, in dem allerdings noch nicht viel von den Dramen zu erkennen ist. Den vollständigen Trailer wollen die Verantwortlichen in den nächsten Wochen veröffentlichen. 2019 und 2020 wurden die Staffel 1 und 2 jeweils im Februar veröffentlicht.

Neben der Erfolgs-Doku hat Netflix ein weiteres Projekt rund um die Formel 1 aufgegleist: Einen Krimi im Umfeld der Königsklasse, dafür hat man Weltstar Robert de Niro (77) verpflichtet sowie den aus den jüngsten «Star Wars»-Filmen bekannten John Boyega (28).

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi