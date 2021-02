Formel-1-Teams: Fokus liegt bereits auf 2022

Die Saison 2021 hat noch nicht begonnen, doch bereits jetzt beschäftigen sich die Formel-1-Rennställe mit dem nächsten Jahr, in dem umfassende Regeländerungen umgesetzt werden.

Die Formel-1-Teams präsentieren in diesen Tagen ihre Renner für die anstehende Saison, hinter den Kulissen wird jedoch schon eifrig an der nächsten Fahrzeuggeneration gearbeitet, die 2022 auf die Strecke kommen soll. Auch bei Mercedes wird bereits ernsthaft über die nächste Saison nachgedacht, wie Technikchef James Allison in einem Team-Video erklärt.

«Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wird am Ende dieses Jahres vorbei sein und durch eine neue Fahrzeuggeneration ersetzt, die gänzlich andere technische Ziele verfolgt. Sie soll das Racing spannender machen, indem das vordere Auto die Performance der Verfolger nicht mehr so stark beeinträchtigt», sagt der 52-jährige Brite.

«Diese Änderungen sind so umfangreich und die Autos werden danach so anders sein, dass wir in diesem Jahr einen grossen Teil unserer technischen Ressourcen dafür aufwenden werden, um uns darauf vorzubereiten», verrät der Ingenieur. «Ziel ist es, ein gutes Auto zu haben, mit dem wir uns ab 2022 in einer guten Position befinden.»

«Das bedeutet für uns: Wir arbeiten an all dem unter der Budgetobergrenze, noch bevor wir das erste Rennen der Saison 2021 gefahren sind. Wir müssen unsere Ressourcen so einteilen, dass wir in diesem Jahr eine gute Saison erleben, gleichzeitig müssen wir aber auch an der Zukunft feilen und uns auf das spannende neue Reglement 2022 vorbereiten», fügt Allison an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi