James Allison: «Man lernt, mit der Angst zu leben»

Mercedes-Technikchef James Allison spricht über die Aufregung, die in der Formel-1-Winterpause ein ständiger Begleiter ist. «Man kann sich niemals sicher sein, ob man genug getan hat», erklärt der Ingenieur.

In wenigen Wochen starten die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain und die Aufregung steigt nicht nur bei den GP-Fans, die dem Start der Saison entgegenfiebern, sondern auch innerhalb der Formel-1-Rennställe, wie James Allison bestätigt. Der Technikchef von Mercedes hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, trotzdem nahm er sich die Zeit für ein kurzes YouTube-Video, in dem er von der Saisonvorbereitung der Weltmeister erzählt.

«Obwohl es ein ungewöhnliches Jahr ist, in dem uns Covid-19 zu einer Reihe anderer Rhythmen zwingt, gibt es doch einige Dinge, die sich nicht verändern», erklärt der Brite. «Die neue Saison steht bevor und wir haben den Spass und die Aufregung, bald herauszufinden, ob unsere Arbeit ausreicht, um ein konkurrenzfähiges Auto zu produzieren.»

«Diese Spannung wird stets auch von einer anderen Emotion begleitet: Beunruhigung», gesteht Allison, und betont: «Wir haben nur ein Ziel, wir wollen ein Rennauto bauen, das an der Spitze mitfahren und hoffentlich Rennen und Titel gewinnen kann. Zu diesem Zeitpunkt des Jahres hofft man, dass man genug dafür getan hat, aber man kann sich niemals sicher sein, bis die Autos das erste Mal auf der Strecke gefahren sind.»

«Deshalb wird die Aufregung von einer gewissen Angst begleitet, die man ständig im Hinterkopf hat – vom Aufwachen am Morgen, den ganzen Tag lang bis man abends ins Bett geht. Die Angst, dass man nicht genug getan hat», schildert der Ingenieur, relativiert aber auch gleich: «Obwohl diese Angst etwas an einem nagt, gehört sie zur Spannung der Formel 1 dazu. Mit der Zeit lernt man, damit zu leben. Aber zu dieser Jahreszeit ist sie immer am stärksten.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi