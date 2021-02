Gene Haas über Nikita Mazepin: «Lektion gelernt»

Formel-1-Neuling Nikita Mazepin musste und muss viel Kritik für sein Grapsch-Video einstecken – und das auch aus den eigenen Reihen – etwa von Teamchef Günther Steiner, wie Teambesitzer Gene Haas offenbart hat.

Kaum war Nikita Mazepin als zweiter Haas-Rookie neben Mick Schumacher für die Formel-1-Saison 2021 bestätigt worden, sorgte der Russe für viele negative Schlagzeilen. Diese bekamen er un sein Team, weil ein Video auf dem Instagram-Kanal des jungen Rennfahrers auftauchte, in dem zu sehen ist, wie er ein Mädchen auf dem Rücksitz eines Autos begrapscht.

Obwohl der Rennfahrer zunächst von der betroffenen Frau verteidigt wurde, deuteten spätere Posts darauf hin, dass sie sich bei dieser Situation alles andere als wohl gefühlt hat. Seither muss nicht nur Mazepin viel Kritik einstecken, auch das Haas-Team wird in den sozialen Medien immer wieder aufgefordert, den 21-Jährigen aus Moskau zu entlassen, bevor dieser seinen ersten Grand Prix bestritten hat.

Das Haas-Team verurteilte das Verhalten des Rookies und versprach, die Sache intern zu klären. Als Mazepin kürzlich im Werk seine Sitzprobe absolvierte, wurde erneut darüber gesprochen, wie Teamchef Günther Steiner gegenüber «Racer» erzählte. «Wir sprechen über viele Dinge, auch darüber, was im vergangenen Jahr gegen Saisonende passiert ist. Er hat gleich die Verantwortung für sein Handeln übernommen – er hat sich entschuldigt und aus der Erfahrung gelernt. Er wurde zweifelsohne für seine Taten bestraft.»

«Die Resonanz in den sozialen Medien auf ihn ist immer noch stark, wir sind uns dessen natürlich bewusst», erklärte der Südtiroler, der auch betonte: «Wir respektieren zwar, dass die Leute das Recht haben, ihre Meinung zu äussern, egal wie heftig, aber als Team sind wir der Meinung, dass wir Nikita die beste Gelegenheit geboten haben, daraus zu lernen. Und jetzt, da Bahrain vor der Tür steht, geben wir ihm die Möglichkeit, sich auf die kommende Saison zu konzentrieren.»

Intern fand Steiner sehr viel deutlichere Worte, wie Teambesitzer Gene Haas verriet: «Unsere Reaktion darauf war, glaube ich, dass Günther ihm gesagt hat, dass er ein Idiot ist und dass man so etwas nicht machen kann und dass es völlig inakzeptabel ist.»

«Ich denke, er hat eine Menge Kritik von allen Seiten bekommen, die auf ihn niedergeprasselt ist – er ist 21 Jahre alt, für einen jungen Mann muss diese Flut an Kritik schwer zu ertragen gewesen sein, also hoffe ich, dass es eine gute Lektion für ihn war», fuhr der US-Unternehmer fort. «Wir müssen einfach sehen, wie es läuft. Die Reaktion in den sozialen Medien von allen möglichen Gruppen war extrem stark, sie wollten, dass wir ihn für das, was er getan hat, hinrichten, aber das fühlte sich auch nicht wie der richtige Weg an.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi