Gene Haas: «Das wird ein schwieriges Jahr»

Formel-1-Rennstallbesitzer Gene Haas, macht sich aber auch keine Illusionen, was die Konkurrenzfähigkeit seines Teams in diesem Jahr angeht. «Wir wissen, dass wir keines der Mercedes-Teams schlagen werden», sagt er.

2020 war eine schwierige Saison für das Haas-Team, die beiden Stammfahrer Kevin Magnussen und Romain Grosjean, die nach dem Saisonabschluss Platz für die Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin machen mussten, kamen zusammengerechnet nur auf drei WM-Zähler, der US-Rennstall musste sich folglich mit dem neunten WM-Rang begnügen, nur Williams (0 Punkte) schnitt noch schlechter ab.

Auch in diesem Jahr erwartet Teambesitzer Gene Haas kein leichtes Spiel, auch wenn er im «Racer.com»-Interview betont: «Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht.» Gleichzeitig stellt er klar: ««Ich weiss, dass es in diesem Jahr schwierig wird, denn wir haben im Grunde das gleiche Auto wie im letzten Jahr, und der Antrieb von Ferrari wird sehr ähnlich sein wie schon 2020.»

«Also wissen wir, dass uns das keinen Wettbewerbsvorteil verschafft. Ich denke, wir sind uns darüber im Klaren, dass wir immer drei oder vier Plätze hinter Ferrari liegen werden», erklärt der 68-jährige Amerikaner. «Und das ist okay, schliesslich ist die Formel 1 die Spitze des Motorsports», fügt er an.

«Wir wissen, dass wir keines der Mercedes-Teams schlagen werden, also müssen wir einfach das nehmen, was wir haben und lernen, das Beste daraus zu machen. Dieser ganze Sport besteht aus viel mehr als nur den technischen Herausforderungen und der Motorenentwicklung und all dieses Zeug, er umfasst auch die Teilnahme an den Rennen, die Fahrer und die ganzen anderen Aspekte, die den Sport so gross machen», erklärt Haas.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi