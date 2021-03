Christian Klien: Pérez ist der grosse Reifenflüsterer

​Der Österreicher Christian Klien (38) kehrt als TV-Experte für ServusTV in die Formel 1 zurück und spricht in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über seine Erwartungen zur neuen Saison.

Christian Klien wird in der neu formierten Truppe von ServusTV für die F1-Live-Übertragungen einen tragende Rolle spielen. Der 49fache GP-Teilnehmer aus Vorarlberg sagt in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Ich freue mich riesig, als Formel-1-Experte dabei zu sein bei ServusTV.»

Natürlich hat sich Klien längst Gedanken darüber gemacht, was auf die Formel-1-Fans alles zukommt. Zu Red Bull Racing-Neuling Sergio Pérez sagt Klien: «Pérez hat enorm viel Erfahrung. Er weiss aber auch um die Chance, jetzt in einem Top-Team wie Red Bull Racing zu sein. Durch Sergio wird es im Rennen für RBR einfacher werden. Denn jetzt muss Verstappen nicht mehr alleine gegen die Mercedes kämpfen. Das ist ganz wichtig für die Strategie im Kampf gegen Mercedes. Pérez ist zudem der grosse Reifenflüsterer. Das hat er schon bei Sauber gezeigt, und das ist besonders in der modernen Formel 1 Gold wert.»

Klien gibt zu bedenken: «Die Technik ändert sich 2021 nicht wesentlich. 2021 ist ein Jahr, wo die Autos ähnlich sind wie zuletzt. Man darf Mercedes nicht unterschätzen. Ich sehe sie nach wie vor als Favoriten. Es wurde viel am Unterboden gearbeitet, das ist nicht zu sehen für die Fans. Aber wie ich höre, sind die Autos schon wieder so von der Performance wie zuletzt.»



«Was die Fahrer betrifft, ist es sehr spannend. Auch für Sebastian Vettel ist die Saison ein Neuanfang und Fernando Alonso ist voll motiviert bei Alpine.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi